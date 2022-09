Xiaomi 12T et 12T Pro : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir

Les Xiaomi 12T et 12T Pro viennent prendre la suite des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Entre nouveautés et concessions, les deux modèles de smartphone sont passés au radar. Design, fiche technique, autonomie, performances, appareil photo, prix et disponibilité, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les Xiaomi 12T et 12T Pro.

C'est devenu une tradition, Xiaomi lance les smartphones de sa série principale en fin d'année en Chine puis en début d'année suivante en Europe. Puis quelques mois plus tard, les consommateurs voient débarquer de nouveaux modèles affublés de la lettre T. C'est ainsi que les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro arrivent sur le marché, visant le segment milieu de gamme et le rapport qualité-prix. Voici tout ce que l'on sait à leur sujet jusqu'ici.

Quel est le prix des Xiaomi 12T et 12T Pro ?

Le Xiaomi 12T a été vendu par erreur à un client par un site d'e-commerce au Pérou. Après conversion des devises, on obtient un tarif légèrement supérieur à 600 euros pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien sûr, il faut attendre une communication officielle de la marque chinoise pour connaître le prix officiel. Pour rappel, ce même modèle de Xiaomi 12 coûtait 599 euros à sa sortie en France. Avec la mauvaise forme de l'euro et l'inflation, couplées à l'information sur le prix péruvien du smartphone, on peut anticiper une hausse tarifaire, peut-être aux alentours des 649 euros. Le Xiaomi 12T avec 128 Go de stockage prendrait alors la place du Xiaomi 11T 256 Go sur le créneau des 599 euros.

Pour le Xiaomi 12T Pro, on peut s'attendre à un prix supérieur de 200 euros par rapport au Xiaomi 12T pour la même quantité de stockage, soit un tarif à partir de 849 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, et plus cher avec 12 Go de mémoire vive.

Quand sort le Xiaomi 12T ?

Il ne va pas falloir attendre longtemps pour avoir des nouvelles du Xiaomi 12T et une disponibilité puisque le smartphone et sa version Pro devraient être lancés avant la fin du mois de septembre 2022. La marque devrait très rapidement annoncer une date pour l'annonce, à moins qu'elle ne nous réserve un lancement surprise.

Quel est le design du Xiaomi 12T ?

Le Xiaomi 12T reprend pour l'essentiel le design du Xiaomi 12. Sa dalle est intégrée au châssis de manière à ce qu'elle soit entourée de fines bordures et la caméra selfie est incorporée dans un poinçon central. Le bloc photo est également similaire, avec une disposition des capteurs et du Flash LED identiques. Il n'y a pas de port jack 3.5 mm pour brancher un casque ou des écouteurs en filaire.

Les Xiaomi 12T et 12T Pro se déclinent en trois coloris : Cosmic Black, Lunar Silver et Clear Blue.

Quel écran équipe le Xiaomi 12T ?

L'affichage est fourni par un écran AMOLED LTPO 2.0 de 6,67 pouces. Le Xiaomi 12T est donc plus grand que le Xiaomi 12, dont la diagonale d'écran atteint 6,28 pouces. Pour offrir une résolution d'image (densité de pixels) à peu près équivalente sur ce nouveau modèle malgré sa dalle plus étendue, le constructeur aurait opté pour une meilleure définition. Celle-ci serait de 2700 x 1220p, un ratio hybride entre le Full HD+ et le Quad HD+. Le Xiaomi 12 compte pour rappel un écran 1080p. On conserve par contre la même fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles sont les performances du Xiaomi 12T ?

Le Xiaomi 12T est propulsé par un SoC Dimensity 8100 Ultra de MediaTek. Il s'agit d'une puce qui se positionne dans le haut du milieu de gamme du fournisseur taïwanais et qui offre ainsi de très bonnes performances pour tous les usages. Elle est gravée dans une finesse de 5 nanomètres, ce qui lui permet de dégager un rapport puissance / consommation énergétique intéressant. En retard sur la concurrence il y a quelques années de cela, MediaTek s'est bien repris et développe désormais des SoC performants, à un rapport qualité-prix généralement plus compétitif que Qualcomm.

Et puisque l'on parle du fondeur américain, sachez que le Xiaomi 12T Pro bénéficie quant à lui d'un Snapdragon 8+ Gen 1 gravé en 4nm. C'est tout simplement la puce la plus puissante du marché des smartphones Android jusqu'à présent. Autrement, le Xiaomi 12T embarque 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go d'espace de stockage UFS 3.1 selon la configuration choisie. Le mobile dispose donc des technologies de mémoire rapide qui permettent encore de booster les performances. Un modèle de Xiaomi 12T Pro devrait proposer jusqu'à 12 Go de RAM. Bien évidemment, les deux modèles sont compatibles 5G pour profiter de la meilleure expérience de réseau mobile.

Quelle est l'autonomie du Xiaomi 12T ?

Le Xiaomi 12T est équipé d'une batterie massive affichant une capacité de 5 000 mAh. Cette taille laisse présager une excellente autonomie, même si d'autres facteurs, comme la consommation de la puce et de l'écran, ou encore l'optimisation logicielle, sont à prendre en compte également.

Le smartphone profite aussi de l'avancée technologique de Xiaomi en matière de recharge rapide. Un premier rapport laissait entendre que le Xiaomi 12 bénéficierait d'une puissance de charge de 67W. Une autre source assure qu'il dispose d'une recharge de 120W, comme le Xiaomi 12T Pro. Que ce soit l'un ou l'autre, le mobile sera donc rapide à recharger malgré la grande capacité de son accumulateur. Le constructeur chinois est bien plus généreux sur ce point que ses deux concurrents du segment premium, Samsung et Apple. La recharge sans fil n'est par contre pas prévue sur ces modèles.

Le Xiaomi 12T prend-il de bonnes photos ?

En attendant de pouvoir tester l'appareil photo du Xiaomi 12T nous-mêmes, nous allons devoir nous contenter de ses caractéristiques techniques pour répondre à cette question. L'optique du smartphone se compose d'un capteur principal de 108 MP (le Samsung ISOCELL HM6), d'un module ultra grand-angle de 8 MP et d'une lentille de 2 MP dédiée à la profondeur de champ pour une meilleure gestion de l'effet bokeh du mode portrait. Le capteur de 2 MP pourrait aussi être un objectif macro pour la prise de plans rapprochés. Pour compléter le dispositif, nous avons enfin une caméra frontale de 20 MP pour les selfies.

Le Xiaomi 12T Pro devrait reprendre l'essentiel de cette configuration en photo, mais aurait droit à un capteur principal de 200 MP au lieu de 108 MP. Il s'agirait du Samsung ISOCELL HP1, un capteur de 1/1,22 pouce avec des pixels individuels de 0,64 µm. Grâce à la technique de la fusion de pixels, ce capteur doit permettre de prendre des clichés très lumineux de 50 mégapixels avec une taille de pixels de 1,28 µm. En conditions de faible luminosité, un mode pourrait même permettre de prendre des photos en 12,5 mégapixels avec des pixels encore plus gros afin de capturer la lumière nécessaire à un cliché de bonne qualité.

En termes de vidéo, le Xiaomi 12T est capable de filmer en qualité 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde. Le Xiaomi 12T Pro va plus loin en offrant de la 8K à 30 images par seconde.

Quelle version d'Android pour le Xiaomi 12T ?

Le Xiaomi 12T est lancé sous MIUI 13, la surcouche logicielle maison de la marque, basée sur Android 12. Mais il devrait bénéficier d'une mise à jour vers une nouvelle version de MIUI basée sur Android 13 assez rapidement. Xiaomi assure quatre ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour majeures Android.

Xiaomi 12T vs Xiaomi 12T Pro : quelles différences ?

Le Xiaomi 12T Pro reprend le même design et la majorité des spécifications techniques du Xiaomi 12T, mais on note trois différences majeures entre les deux modèles. Le Xiaomi 12T Pro bénéficie d'une puce plus performante (Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4nm contre MediaTek Dimensity 8100 Ultra), d'un capteur photo principal plus ambitieux (200 MP contre 108 MP) et d'une recharge plus rapide (120W contre 67W). Pour le reste, les deux mobiles sont identiques (batterie, écran, interface, taille).