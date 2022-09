Le Xiaomi 12T en vente avant même son annonce, on connaît son design et ses caractéristiques

Le Xiaomi 12T n'a plus de secrets : un utilisateur a réussi à mettre la main dessus avant sa sortie pour en révéler ses spécifications techniques ainsi que son design.

Les fuites concernant le Xiaomi 12T continuent. Cette fois, il semble que le smartphone ait été mis en vente au Pérou, alors même qu'il n'a pas été présenté officiellement par la marque et qu'il n'a pas de date de sortie officielle. Une erreur d'un revendeur a permis à un petit malin de recevoir le smartphone des semaines en avance, et désormais son design et sa fiche technique ne font plus de doute.

Le Xiaomi 12T arbore un poinçon central pour abriter la caméra frontale et dispose d'un imposant bloc photo sur le panneau arrière. Le modèle ici présenté est le coloris Clear Blue, d'autres rapports indiquant que le mobile sera aussi disponible en Cosmic Black et Lunar Silver. Le terminal embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec définition 2700 x 1220p, entre le Full HD+ et le Quand HD+, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Xiaomi 12T plus cher que le Xiaomi 11T ?

Le smartphone est propulsé par un SoC Dimensity 8100 Ultra de MediaTek (contre un Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm pour le Xiaomi 12T Pro) et 8 Go de RAM. Deux configurations de stockage sont proposées : 128 ou 256 Go. L'autonomie est confiée à une batterie de 5000 mAh compatible avec une technologie de recharge filaire de 120W. Une précédente fuite indiquait que cette version n'aurait droit qu'à une recharge de 67W et que les 120W étaient réservés au Pro.

Le dispositif photo se compose d'un capteur principal de 108 MP, d'un module ultra grand-angle de 8 MP et d'une optique de 2 MP dédiée à la profondeur de champ pour le mode portrait. La caméra frontale atteint les 20 MP.

Dans sa version 8/256 Go, le Xiaomi 12T est vendu approximativement à un peu plus de 600 euros au Pérou. Pour rappel, le Xiaomi 11T 8/256 Go était commercialisé au prix de 599 euros en France à sa sortie.

Source : Xiaomiui