Isocell HP1 : Samsung présente son nouveau capteur photo de 200 mégapixels

Samsung vient de lever le voile sur son nouveau capteur photo Isocell HP1 de 200 mégapixels. Destiné aux mobiles, ce capteur devrait équiper les prochains flagships du marché, et pas uniquement ceux conçus par la marque coréenne.

Les capteurs photos sur les smartphones sont de plus en plus impressionnants et performants. Les choses vont continuer à aller dans ce sens, notamment grâce à Samsung qui vient de révéler son Isocell HP1, son nouveau capteur de 200 mégapixels.

Proposant des pixels de 0,64 µm (ce qui n'est pas inédit), ce capteur peut non seulement prendre des clichés en résolution de 200 mégapixels, mais également des photos en 50 mégapixels avec des pixels de 1,28 µm grâce au Pixel Binning (qui permet de fusionner des informations de plusieurs pixels). L’appareil est aussi capable de prendre des photos comparables à du 12,5 mégapixels en basse luminosité. Cette résolution laisse aussi espérer des photos de grande qualité avec un zoom numérique activé. Ce nouveau capteur apportera des avantages certains au niveau de la vidéo, puisqu’avec une telle technologie, ont peut espérer filmer en 8K 30 images par seconde ou encore en 4K 60 images par seconde.

Samsung présente un deuxième capteur

Il s’agit d’un capteur conçu par Samsung, mais qui ne sera pas uniquement dédié aux smartphones de la marque. Comme Sony, la firme coréenne propose ses produits à d’autres constructeurs et on pourrait voir des capteurs de 200 mégapixels fleurir un peu partout sur les smartphones dès 2022. Bien entendu, il faudra une certaine puissance pour traiter les informations capturées par le module et il devrait être réservé au marché du haut de gamme.

Dans le même temps, Samsung a dévoilé un autre capteur plus abordable sur le papier, l’Isocell GN5 qui lui est de 50 mégapixels. Avec le pixel binning, il est lui aussi équivalent à un capteur de 12,5 mégapixels en basse luminosité. Il permet, comme le capteur précédent, de filmer en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 images par seconde. Il devrait lui aussi être disponible sur les smartphones de différents constructeurs dans le courant de l’année 2022.

Un capteur important pour le monde des smartphones, puisque la qualité photo est aujourd’hui un argument phare sur tous les segments de prix.