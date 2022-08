Xiaomi 12T Pro : voici la première image du smartphone et de son capteur photo de 200 MP

Phonandroid s’est procuré en exclusivité la première image du Xiaomi 12T Pro, le prochain smartphone haut de gamme du fabricant chinois qui arrivera à la rentrée. Au dos, on retrouvera un capteur photo de 200 MP, une première chez Xiaomi.

Une source anonyme nous a fait parvenir un cliché du Xiaomi 12T Pro, un des deux smartphones haut de gamme qui arriveront au mois de septembre. Au dos du smartphone, on remarque que le Xiaomi 12T Pro hérite du design du Xiaomi 12 Pro. Cependant, le capteur photo principal est plus protubérant que les autres.

Le texte à côté des caméras confirme qu’il s’agit bien d’un capteur photo de 200 mégapixels, comme l’indiquaient les rapports précédents. Xiaomi n’est cependant pas le premier à équiper un smartphone d’un tel capteur, puisque le récent Motorola Edge X30 Pro lancé en Chine il y a quelques jours a été le premier à être doté d’un capteur de 200 MP.

Le Xiaomi 12T Pro sera bien équipé d’un capteur photo de 200 MP

Le capteur photo de 200 MP au dos du Xiaomi 12T Pro pourrait être un Samsung ISOCELL HP1, le premier capteur de ce type qui avait été lancé par le géant coréen l’année dernière. Ce capteur offre des pixels individuels de 0,64 µm pour une taille de 1/1,22 pouce.

Il peut non seulement prendre des clichés en 200 mégapixels avec une définition énorme de 16,384 x 12,288 pixels, mais également des photos en 50 mégapixels avec des pixels de 1,28 µm grâce au Pixel Binning. La caméra est même capable de capturer des photos en 12,5 mégapixels en faible luminosité, mais on ne sait pas si Xiaomi proposera tous ces modes sur son smartphone. Le capteur supporterait la 8K à 30 FPS, mais le 60 FPS n'est toujours pas de la partie.

Depuis, Samsung a également lancé un capteur de 200 MP ISOCELL HP3 plus petit, celui-ci étant destiné à des smartphones de milieu de gamme. Le géant coréen préparerait même un tout nouveau capteur HP2, selon le leaker Ice Universe, qui pourrait être utilisé dans le Galaxy S23 Ultra de 2023.

Que sait-on du reste de la fiche technique du Xiaomi 12T Pro ?

En dehors du capteur de 200 MP, les caractéristiques techniques du Xiaomi 12T Pro devraient être identiques au Redmi K50 Extreme Edition, qui a été lancé en même temps que le Xiaomi MIX Fold 2 la semaine dernière. En effet, le Xiaomi 12T Pro (nom de code diting) est récemment apparu sur la base de données de Xiaomi avec le numéro de modèle 22081212UG (global), tandis que le Redmi K50 Extreme Edition porte lui le numéro 22081212C (Chine).

Le Xiaomi 12T Pro serait donc propulsé par le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1, que Xiaomi a déjà utilisé dans ses Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. L’appareil sera équipé d’un écran plat AMOLED LTPO 2.0 120 Hz de 6,67 pouces spécial, puisque celui-ci offre une définition inhabituelle de 1,5K (1220 x 2712 pixels). Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W, mais nous n’aurons pas droit à la recharge sans fil.

Côté photo, nous retrouverons donc bien le capteur de 200 MP, qui remplacera le capteur ISOCELL HM6 de Samsung du Redmi K50 Extreme Edition. D’ailleurs, le leaker WHYLAB a dévoilé sur Weibo une page avec les informations relatives aux composants du smartphone qui indique bien que Xiaomi a déjà testé un capteur de 200 MP sur l’appareil. Il sera épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi que par un capteur macro de 2 MP. Aucun partenariat avec Leica n’est au programme sur ce modèle, Xiaomi préférant réserver cela pour ses modèles phares.

En ce qui concerne les tarifs, on peut s’attendre à ce que le Xiaomi 12T Pro soit relativement abordable pour un smartphone équipé du Snapdragon 8+ Gen 1. D’après le leaker @_snoopytech_, le smartphone sera commercialisé à partir de 849 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il faudra compter 649 euros pour le Xiaomi 12T classique. 3 coloris seront disponibles : bleu, argent et noir.