Xiaomi présente le Xiaomi 12T Pro, le smartphone Android le plus puissant du marché

Xiaomi a enfin levé le voile sur ses deux nouveaux smartphones haut de gamme : le Xiaomi 12T ainsi que le 12T Pro. Ces derniers représentent l’évolution de la gamme 12 et veulent miser à la fois sur leur puissance et leur partie photo.

Xiaomi veut frapper un grand coup avec ses deux nouveaux smartphones : les Xiaomi 12T et 12T Pro. Comme leur nom l’indique, il s’agit de l’évolution de la gamme 12 sortie il y a quelques mois. Le but est de concurrencer les ténors du marché avec des produits un peu moins chers. L’accent est surtout mis sur la puissance et la photo.

Le Xiaomi 12T Pro est le nouveau roi de la gamme. Il embarque une fiche technique qui fait envie. La marque chinoise a pris soin d’équiper son terminal des derniers composants en date et de ses innovations récentes en matière de charge rapide.

Xiaomi 12T Pro SoC Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go Stockage 128/256 Go Batterie 5000mAh Charge rapide oui (120 W) Capteurs photo arrière - grand-angle 200 MP (ouverture f/1.7)

- ultra grand angle 8 MP (ouverture f/2.2) avec champ de vision de 115°

- macro de 2 MP (f/2.4) Capteur photo arrière grand-angle 20 MP Lecteur d'empreinte sous l'écran Dimensions 163,1 x 75,9 x 8,6 mm Poids 205 grammes

Le Xiaomi 12T Pro, le nouveau roi de la photo ?

Le Xiaomi 12T Pro dispose d’une grande dalle AMOLED plate de 6,67 pouces avec une définition de 2 712 x 1 220 pixels. Elle adopte un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. À l’intérieur du smartphone, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soit le SoC le plus puissant, du marché actuellement. De quoi rendre le produit très intéressant pour les adeptes de performances.

Le 12T Pro est doté d’une batterie de 5000 mAh, mais aussi et surtout de la recharge rapide à 120 Watts (chargeur inclus). Il est théoriquement possible de le recharger intégralement en moins de vingt minutes. Un vrai atout.

Mais c’est bien sur la photo que le Xiaomi 12T Pro veut frapper fort. Il offre un module composé de trois capteurs, un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.2), un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4) mais aussi et surtout un capteur grand angle de 200 mégapixels (f/1.6). Il s’agit d’un Samsung ISOCELL HP1, déjà utilisé sur le Moto Edge 30 Ultra, qui veut séduire les amateurs de photo. Reste à savoir si le traitement logiciel sera à la hauteur, les gros chiffres ne faisant pas tout.

Le 12T Pro reprend le design de la gamme 12 et est vendu en trois couleurs : bleu, noir et argent. Il se veut relativement imposant avec des dimensions de 163,1 x 75,9 x 8,6 mm et ses 205 grammes. Un beau bébé. Il dispose d’Android 12 avec la surcouche MIUI 13. Il sera disponible le 13 octobre au prix de 799 euros (8 Go de RAM/256 Go de stockage).

Le Xiaomi 12T, le même avec un capteur moins performant

Le Xiaomi 12T, présenté en même temps, embarque les mêmes caractéristiques que son grand frère. Toutefois, il ne dispose « que » d’un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.7), ce qui est déjà costaud, et d'un processeur MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Il sera disponible le même jour à 649 euros (8 Go de RAM/256 Go de stockage)

Deux téléphones qui veulent donc attaquer de front la concurrence en proposant une fiche technique ultra gonflée. Ne reste qu’à déterminer si ce sont de bons produits. Nous nous en assurerons lors des tests.