Xiaomi 12 : les modèles classique et Pro sont à prix cassé pour la fin des soldes

À l'occasion des derniers jours des soldes d'hiver 2023, Orange et Sosh ont pris la décision de casser les prix du Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Les deux modèles du smartphone de la marque chinoise bénéficient d'une grosse réduction de la part des deux opérateurs.

Après le OnePlus 10 Pro à 519 euros et l'OPPO Find X3 Lite à moins de 200 euros, voici un autre bon plan intéressant à saisir sur les boutiques en ligne Orange et Sosh.

Jusqu'au mardi 7 février prochain, à l'occasion de la deuxième démarque des soldes d'hiver 2023, les deux opérateurs proposent le Xiaomi 12 à 399 euros au lieu de 899 euros grâce à une remise immédiate de 500 euros. Quant au Xiaomi 12 Pro, le smartphone est à 549 euros au lieu de 949 euros ; soit une remise immédiate de 400 euros.

Dévoilé à la fin de l'année 2021, le Xiaomi 12 est équipé d'un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz. Le téléphone est aussi doté du processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche MIUI. Pour la photo/vidéo, on retrouve une caméra grand-angle 50 MP, une caméra ultra grand-angle 13 MP, une caméra télémacro 5 MP et une caméra selfie 32 MP intégrée à l'écran.

De son côté, le 12 Pro de Xiaomi embarque un écran de 6,73 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 120 W et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une interface MIUI. À propos de l'APN, on retrouve un triple capteur de 50 + 50 + 50 MP et un capteur frontal de 32 MP.