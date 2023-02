OnePlus 10 Pro : l’excellent smartphone 5G est à 519 € pour les soldes

Pour la dernière ligne droite des soldes d'hiver, Orange et Sosh ont décidé de proposer le OnePlus 10 Pro à prix très réduit. Pendant quelques jours seulement, l'excellent smartphone 5G est à moins de 520 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS 10 PRO (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS 10 PRO (SOSH)

Les soldes d'hiver 2023 prennent fin le mardi 7 février prochain. À moins d'une semaine du coup de sifflet final de l'événement commercial, Orange et Sosh se sont associés pour proposer à leurs clients respectifs un smartphone de la marque OnePlus en promotion.

Dans le cadre de la deuxième démarque des soldes d'hiver, les deux opérateurs en ligne permettent d'avoir le OnePlus 10 Pro à exactement 519 euros au lieu de 919 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 400 euros de la part d'Orange et de Sosh.

À titre d'information ou pour rappel, le OnePlus 10 Pro est un smartphone équipé d'un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide, d'un espace de stockage de 128 Go et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Pour la photo, on retrouve un capteur principal 48 MP IMX789 1/1.43 pouce, un ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1, un téléobjectif 8 MP OV08A10 avec zoom optique 3,3X et un capteur frontal 32 MP pour les selfies. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article lié à notre test du OnePlus 10 Pro.