Xbox Series X : des photos d’un prototype disponibles sur Internet

La Xbox Series X se dévoile à travers plusieurs photos disponibles sur le net. D’après le leaker réputé Brad Sams, ces visuels sont authentiques et il s’agirait donc bien de la console de Microsoft. Ces clichés dévoilent en détails les face arrières et avant de la machine. En outre, de nouvelles informations sur le SSD de la Xbox Series X ont également fuité sur la toile.

Microsoft a d’ores et déja révélé le nom, le design et la manette de la Xbox Series X lors de la cérémonie des Game Awards 2019 en décembre dernier. Depuis la présentation officielle, le constructeur se montre plus discret, attendant probablement l’E3 pour en dévoiler davantage sur sa future console de salon. Début janvier 2020, AMD profitait d’un CES 2020 maîtrisé de bout en bout, jusqu’au moment d’évoquer son partenariat avec Microsoft et son travail sur la Xbox Series X.

Le fondeur diffuse des visuels de la face arrière de la console et révèle les différents ports présents. Raté, puisque ces clichés étaient en réalité faux et provenaient d’un site spécialisé dans la créations de rendus en 3D. De fait, les faces arrières et avant de la console étaient toujours inconnues, jusqu’à maintenant. En effet, des photos d’un prototype de la console circulent actuellement sur Neogaf et ResetEra.

Pas d’entrée HDMI ni de port USB-Type C

D’après Brad Sams, journaliste américain proche de Microsoft, ces visuels des faces arrières et avant de la console sont bien officiels et authentiques. Un fan a d’ailleurs enregistrer avec succès sur son compte Microsoft le produit grâce au numéro de série affiché ! Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, on retrouve sur la face arrière une prise optique audio, un port HDMI, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port d’alimentation.

Les trous sur la droite et la gauche sont dédiés à la ventilation de la machine, et d’après Brad Sams, le port rectangulaire central est lié au débogage. Néanmoins, il pourrait tout aussi bien s’agir d’un port d’extension du stockage SSD. On remarque bien par ailleurs les mentions « Xbox Product Name Placeholder » et « Prototype – not for sale » (Prototype – pas à vendre), qui confirment davantage l’authenticité des photos.

La partie avant quant à elle abrite évidemment le lecteur Blu-Ray, le bouton d’éjection ainsi qu’un autre port USB-A, ce qui en fait donc trois au total. Le logo Xbox est également présent et pourrait potentiellement servir de bouton power.

À lire également : PS5 vs Xbox Series X – chacun sa tactique pour gagner la guerre des exclus

Un SSD NVMe Gen4 au programme ?

En parallèle de ces visuels, de nouvelles informations ont fuité sur le SSD de la console de Microsoft. Selon le site Digitimes, le contrôleur flash du SSD de la Xbox Series X serait un Phison et plus précisément un PCIe 4.0. Une théorie confirmée par le CV d’un ex-ingénieur de Phison publié sur LinkedIn, où l’on peut notamment voir dans les expériences professionnelles : « Designed flagship PS5016-E16, world’s first PCIe Gen 4×4 NVMe SSD solution, and PS5019-E19, DRAM-less PCIe Gen4x4 SSD installed in Xbox Scarlett »‘.

En se référant au numéro de série du contrôleur Phison évoqué dans le CV (PS5019-E19), il est clair que le SSD NVMe de la Xbox Series X sera très rapide, avec des hautes performances d’écriture et de lecture : 3,6 Go par seconde en lecture, et 2,2 Go par seconde en écriture. Cette hypothèse colle avec les précédentes déclarations de Microsoft sur le SSD de la Xbox Series X. Fin décembre 2019, Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes chez Xbox Partner » disait dans une interview à ce sujet : « Nous avons donc investi dans la technologique des SSD NVMe et nous offrons également aux développeurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour essayer d’éliminer quasiment tous les temps de chargement ».

Source : WccfTech