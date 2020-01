Xbox One : la bêta du console streaming débarque en France sur Android

Microsoft propose aux joueurs Xbox One et membres du programme Insider de tester une toute nouvelle fonctionnalité : le Console streaming. Ce service permet aux joueurs d’accéder à leurs jeux Xbox depuis n’importe quel smartphone Android en streaming. Une connexion 4G serait suffisante pour en profiter.

Microsoft a clairement affiché sa volonté : celle d’agrandir toujours plus l’écosystème Xbox, de le rendre meilleur et plus riche en proposition. Le Xbox Game Pass, le Xcloud et à terme la Xbox Series X ont pour vocation de former une seule et même offre, accessible par tous les joueurs Xbox s’ils le désirent. Dans cette optique, Microsoft vient d’annoncer la disponibilité en France d’un tout service : le Console streaming.

Disponible en bêta pour l’instant, cette fonctionnalité permet aux joueurs d’accéder aux jeux Xbox de leur bibliothèque directement sur leur smartphone Android en streaming. Concrètement, le Console Streaming reprend trait pour trait l’offre du Remote Play de Sony avec la Playstation 4. Tous les jeux Xbox One sont compatibles, et il est possible de jouer à n’importe quel jeu à condition qu’il soit évidemment installé sur le disque dur de la console.

Pour les jeux en physique, il suffit de mettre le Blu-Ray dans la Xbox pour le lancer sur smartphone. Attention néanmoins, cette phase de bêta est pour l’heure accessible uniquement aux joueurs membres du programme Insider.

Quelles sont les conditions requises pour jouer ?

Si vous êtes membre du programme Insider, il y a encore plusieurs conditions à cocher pour pouvoir profiter de l’expérience Console Streaming :

Tablette ou smartphone sous Android 6.0 minimum

Compatibilité Bluetooth 4.0 obligatoire

Compte Microsoft actif

Manette sans fil Xbox One

Application Android Xbox Game Streaming depuis le Google Play Store

Support à manette pour smartphone pour l’ergonomie (optionnel)

Concernant la connexion internet, Microsoft conseille une vitesse de connexion minimum de 4,75 Mbps et recommandée de 9 Mbps, ainsi qu’une latence de 125 ms ou moins, 60 ms ou en dessous étant l’idéal. Le constructeur n’a pas dévoilé de date précise de lancement, mais ces phases de bêta fermée précédent souvent un déploiement pour le grand public.

Source : Xbox France