Cyberpunk 2077 reporté à cause du manque de puissance de la Xbox One ? C’est en tout cas ce que laisse entendre un scénariste polonais proche du studio CD Projekt Red. Selon lui, les développeurs auraient du mal à adapter le jeu sur la console de Microsoft, qui n’aurait pas les épaules pour faire tourner convenablement le jeu.

C’est la déception de cette semaine pour de nombreux joueurs. Oui, Cyberpunk 2077 a vu sa sortie repoussé au 17 septembre 2020, alors que son lancement était fixé au 16 avril. Pour justifier ce report, les développeurs ont argué qu’ils avaient besoin de temps pour corriger les bugs restants, terminer les tests du jeu, et apporter les dernières finitions.

Seulement, le scénariste et réalisateur polonais Borys Niespielak, qui a l’habitude travailler avec le studio, a une autre théorie sur le sujet. Selon lui, CD Projeckt aurait été contrait de décaler la sortie du titre en raison du manque de puissance de la Xbox One. La console de salon de Microsoft ne parviendrait à faire « tourner le jeu proprement », affichant même des performances « extrêmement insatisfaisantes ».

Des difficultés pour optimiser le jeu sur Xbox One

Dans un podcast sur Youtube, Borys Niespielak explique qu’il tient ses informations de plusieurs développeurs du studio. De fait, une partie travaillerait effectivement à gommer les quelques défauts restant, tandis qu’une autre partie de l’équipe serait elle occupée à trouver un moyen d’optimiser le titre au maximum sur Xbox One. Le studio veut éviter à tout prix, et c’est tout à son honneur, un downgrade bien trop prononcé par rapport à la version PC, PS4 Pro et Xbox One X.

Selon le réalisateur, les deux consoles de Sony (PS4 et PS4 Pro) ne posent pas de problèmes, sans parler de la Xbox One X, bien assez puissante pour faire tourner le jeu correctement. Bien que cette théorie de Borys Niespielak soit à prendre avec des pincettes, il est vrai que CD Projectk avait rencontré quelques soucis techniques lors du développement de The Witcher 3 sur les consoles actuelles.

Trop ambitieux et trop gourmand, les développeurs avaient du faire des concessions graphiques par rapport à la version PC, afin que le jeu soit jouable sur PS4 et Xbox One. Il paraîtrait logique que le studio veuille tout faire pour limiter autant que possible les différences entre les versions du jeu. En tout cas s’agissant des versions current-gen, puisqu’il y a fort à parier que Cyberpunk 2077 soit également porté sur PS5 et Xbox Series X, une fois les consoles disponibles sur le marché.

