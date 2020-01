Xbox Series X : AMD admet avoir montré de fausses images de la console

AMD admet avoir montré de fausses images de la Xbox Series X, la future console de salon de Microsoft. Au départ, le fondeur avait diffusé plusieurs rendus de la machine lors de sa présentation au CES 2020 à Las Vegas. Microsoft avait très rapidement démenti et affirmé que ces visuels n’avaient rien d’officiel. Et pour cause, AMD a acheté ces rendus 3D 10$/pièce sur un site spécialisé en la matière. La boulette comme on dit.

Dommage pour AMD qui pour l’instant pouvait se targuer de faire un sans fautes pour ce CES 2020. Une conférence bien rodée, l’annonce de la nouvelle gamme de CPU Ryzen 4000 series à destination des PC portables, un pied de nez à Intel et aux autres concurrents avec la présentation du CPU monstrueux Ryzen Threadripper 3990X et puis vient le moment de parler un peu des partenariats et et des projets en cours.

AMD collabore à la fois avec Sony sur la Playstation 5, et avec Microsoft sur la Xbox Series X. En effet, les deux consoles partagent le même CPU, à savoir un AMD Ryzen gravé en 7 nm basé sur l’architecture Zen 2. De fait, le fondeur s’est dit qu’il était de bon ton de révéler quelques informations sur la machine de Microsoft. L’entreprise diffuse donc pendant sa présentation des rendus 3D inédits de la face arrière de la console (vous pouvez les retrouver en bas d’article). L’occasion parfaite de découvrir les différentes connectiques.

Une bonne idée sur le papier, à condition que les infos soient bonnes. Ce qui n’était malheureusement par le cas. Microsoft n’a pas tardé pour démentir et affirmer que les images diffusées par AMD lors de la conférence n’étaient absolument pas officielles. Confusion du côté du fondeur, qui s’excuse quelques heures après. L’entreprise a apporté des explications dans les colonnes du site The Verge : « Les images de la Xbox Series X utilisées pendant la conférence de presse d’AMD du CES ne venaient pas de Microsoft et ne représentent pas l’actuel design ou les fonctionnalités de cette future console », a déclaré un porte-parole d’AMD à nos confrères américains.

Des images achetées 10$

D’après The Verge, les rendus 3D proviennent du site TurboSquid.com. Ce site est spécialisé dans la création de modèles 3D en tout genre (véhicules, personnages, architecture, meubles, paysages et consoles de jeux notamment). Il s’avère que quelqu’un chez AMD s’est donc procuré des images de la Xbox Series X sur TurboSquid en étant persuadé qu’il s’agissait de visuels officiels. Pour information, ces rendus 3D de la prochaine Xbox ne valaient qu’une dizaine de dollars. Un indice qui aurait dû mettre la puce à l’oreille à ce pauvre employé.

L’erreur de communication d’AMD survient peu de temps après le coup de com’ de Phil Spencer. Le responsable de la Division Xbox vient de changer sa photo de profil sur Twitter, au profit de ce qui semble être le CPU AMD de la Xbox Series X. Dommage pour le fondeur, qui aurait probablement voulu profité un peu plus longtemps de ce clin d’œil de la part de Phil Spencer.

