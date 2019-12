PS5 et Xbox Series X : zéro de temps de chargement sur les deux consoles ?

La PS5 et la Xbox Series vont lutter sur bien des domaines, dont celui des temps de chargement. Sony a été le premier à dégainer : le fabricant japonais veut faire de sa PlayStation 5 la plus rapide qui soit en la matière, grâce notamment à son SSD. Microsoft vient de répliquer et annonce travailler sur un projet similaire pour sa Xbox Series X.

En mai dernier, Sony dévoilait à Tokyo l’une des plus étonnantes prouesses de sa future console : la PS5 est capable de charger un jeu en seulement 0,83 seconde. Un temps record, qui rappellera probablement de bons souvenirs à celles et ceux qui ont connu l’époque des jeux stockés sur cartouche et qui se chargeaient eux aussi de manière quasi instantanée. Microsoft n’entend pas se laisser dépasser par son concurrent et compte bien faire de sa Xbox Series X (connue aussi sous le nom de Project Scarlett) l’une des machines les plus rapides qui soient en matière de chargement.

Un SSD permet de réduire le temps de chargement des jeux sur les deux consoles

Dans une récente interview accordée à GameSpot, Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes chez Xbox Partner, a déclaré : « qu’il s’agisse d’un jeu basé sur des niveaux, et lorsque que je passe du niveau 1 au niveau 2, ou d’un jeu en monde ouvert et que l’on souhaite voyager rapidement ou se téléporter d’un bout du monde à l’autre, je ne devrais pas avoir cette expérience de chargement qui m’éjecte de l’immersion.«

Microsoft lorgne donc, tout comme Sony, du côté des SSD pour réduire drastiquement les temps de chargement de sa console. Le principal intéressé ajoute à ce sujet : « il s’agit vraiment de donner aux développeurs les outils et les capacités nécessaires pour utiliser le matériel de la manière la plus efficace possible. Un bon exemple de cela se trouve sur du côté du disque SSD – nous avons essentiellement atteint la limite de ce qu’il est possible de faire avec le disque dur traditionnel. Nous sommes dans la fourchette haute des performances brutes que nous pouvons atteindre. Nous avons donc investi dans la technologique des SSD NVMe et nous offrons également aux développeurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour essayer d’éliminer quasiment tous les temps de chargement ».

Il était certain que, face au Cloud gaming et à ses temps de chargement réduits à néant comme sur Stadia de Google, Microsoft et Sony se devaient réagir pour ne pas se laisser distancer. S’il est probable que les deux consoles procurent des temps de chargement réduits à leur strict minimum, on espère désormais que les deux constructeurs parviennent également à faire de même quand il s’agit de charger et d’installer des mises à jour des deux appareils et de leurs jeux. Car là aussi, il y a un travail pharaonique à opérer, tant le temps nécessaire à une mise à jour peut se révéler excessivement long.

Source : GameSpot