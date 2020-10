Xbox Series X : voici les 31 jeux optimisés pour la console et disponibles au lancement

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles en France dès le 10 novembre 2020. À un mois du lancement, on fait le point sur les différents jeux optimisés pour la Next-gen qui seront présents le jour J. Suivez le guide !

Comme vous le savez probablement, la Xbox Series X et la Xbox Series S débarquent le 10 novembre 2020 en France, aux prix de 499 € et 299 €. Nous sommes maintenant à moins d'un mois du jour J, et Microsoft continue d'accélérer la communication autour de ses deux consoles de nouvelle génération. La firme de Redmond vient par exemple de dévoiler le premier spot TV de Xbox Series X et Series S.

Un peu partout dans le monde, des journalistes et des YouTubeurs ont pu mettre la main sur la Xbox Series X. Certains ont d'ailleurs résumé leur expérience ainsi : “On passe du 56k à la Fibre”. Ces chanceux ont pu tester quelques fonctionnalités phares de la console comme le Quick Resume par exemple, qui permet de suspendre un ou plusieurs jeux et de jongler à volonté entre les titres, moyennant un petit temps de chargement de quelques secondes seulement.

31 jeux certifiés Xbox Series X et Series S au lancement

Et en parlant des jeux justement, figurez-vous que Microsoft a publié ce mercredi 15 octobre 2020 la liste des 31 jeux disponibles au lancement. Parmi ces 31 titres, 20 sont des jeux Xbox One qui profiteront d'améliorations graphiques via le Smart Delivery. C'est-à-dire que si vous possédez les jeux en question sur Xbox One, vous pourrez les télécharger gratuitement sur votre Xbox Series X ou Series S.

La plupart des studios qui se cachent derrière ces titres ont communiqué sur les différents apports sur ces versions next-gen. Les équipes de Gearbox Software, les développeurs de Borderlands 3, ont par exemple annoncé que le titre profitera d'un affichage en 4K 60 FPS et proposera ENFIN de la coop locale en écran scindé vertical.

Préparez-vous pour une nouvelle génération de chaos !

La mise à jour nouvelle génération de #Borderlands3 sera disponible le jour de la sortie des nouvelles consoles de Microsoft et Sony 🤩 👀 https://t.co/2wjXpRWre7 pic.twitter.com/NcZsdwobZd — 2K France (@2KFrance) October 13, 2020

Notez que les abonnés aux Xbox Game Pass pourront également profiter de ces jeux “optimisés” pour la next-gen, à l'instar de Forza Horizon 4 ou encore l'excellent Ori and The Wild of the Wisp. Voici la liste complètes des jeux certifiés Xbox Series X et Series S disponibles le 10 novembre 2020 :

Assassin's Creed Valhalla ( Smart Delivery )

) Borderlands 3 ( Smart Delivery )

) Bright Memory ( exclusivité Xbox Series X et Series S )

) Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5 : Special Edition (pas de migration possible entre l'édition normale et spéciale)

Dirt 5 ( Smart Delivery )

) Enlisted

Evergate

The Falconeer ( Smart Delivery )

) Fortnite

Forza Horizon 4 ( Xbox Game Pass + Smart Delivery )

) Gears 5 ( Xbox Game Pass + Smart Delivery )

) Gears Tactics ( Xbox Game Pass + Smart Delivery )

) Grounded ( Xbox Game Pass + Smart Delivery )

) King Oddball ( Smart Delivery )

) Maneater (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer : System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)