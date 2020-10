Microsoft dévoile la première pub de ses Xbox Series X et S

Microsoft présente la première publicité pour la Xbox Series X et la Xbox Series S. Le slogan choisi par la firme de Redmond est « Power Your Dreams » que la firme traduit par « Donnez vie à vos rêves ». Elle met en scène l’acteur Daniel Kaluuya et elle évoque l’une des grosses licences de la console : Halo. Dommage, le jeu prévu sur cette génération de console ratera son lancement.

Il y a un mois et demi, nous rapportions dans nos colonnes la publication par Sony de la première publicité pour la PlayStation 5. Dans cette publicité, Sony vante les technologies intégrées à la console et à la manette pour immerger le joueur dans l’univers du jeu : retour haptique, gâchettes adaptatives, audio 3D. Même si la mise en scène pouvait faire penser à des licences telles que God of War, Tomb Raider, Far Cry ou encore Shadow of Colossus, Sony n’avait alors pas mentionné de licence ou de jeu à venir.

Aujourd’hui, Microsoft dégaine à son tour sa première publicité. Elle dure un peu plus d’une minute. Elle est disponible sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Naturellement, nous avons intégré cette vidéo en fin de cet article pour que vous puissiez y jeter un coup d’oeil en lisant ces quelques lignes. Côté technique, ce spot est digne d’un film de superhéros avec une débauche d’effets spéciaux. Une impression d’autant plus marquée que Microsoft a fait appel à l’un des acteurs du film Black Panther, Daniel Kaluuya.

Des ressemblances et des différences avec la publicité de Sony

Ce spot, dont le slogan est “Power your Dreams“, ou “Donnez vie à vos rêves“, est fait pour vous en mettre plein les yeux bien évidemment. Mais au-delà de la débauche visuelle, il nous intéresse pour deux raisons. La première est une certaine proximité avec le discours de Sony. Microsoft parle en effet d’immersion, de sensation et de voyages fantastiques. Des thèmes qui sont communs avec ceux de Sony, même si la firme japonaise a argumenté son discours avec les nouveautés attendues dans la PS5 et sa manette Dualsense.

La seconde raison est un point divergent avec Sony : Microsoft fait le pari dans ce spot d’évoquer directement l’une de ses licences phares : Halo. L’acteur endosse l’armure reconnaissable entre mille du Master Chief avant d’être projeté dans une autre scène. C’est un pari doublement risqué. D’abord parce que tout le monde n’aime pas forcément Halo (certains vont préférer Fable ou Gears of War). Cela peut être clivant. Ensuite parce que le nouveau jeu de la licence, Halo Infinite, manquera de plusieurs mois le lancement des Xbox Series X et S. En lieu et place, les joueurs devront patienter avec le précédent volet, Halo 5 Guardians, sorti sur Xbox One en 2015. Et ça, c'est dommage.