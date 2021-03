Xbox Game Pass : vous pouvez désormais jouer à Skyrim, Fallout et Doom sur smartphone !

Skyrim, Fallout et Doom Eternal débarquent sur le Xbox Game Pass, après le rachat de Bethesda par Microsoft. Une très bonne nouvelle pour les fans du studio, qui vont désormais pouvoir profiter de ses jeux sur smartphone et PC. Seulement trois titres ne sont pas disponibles : Morrowind, Oblivion, and Fallout: New Vegas.

En septembre dernier, Microsoft a racheté Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Après la validation de la transaction par l’Union européenne, les joueurs commencent à constater les effets de celle-ci. Outre les exclusivités Xbox que s’offre le constructeur, son service de cloud gaming voit son catalogue alimenté de certains des plus grands succès des dernières années. Les Fallout, Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored, Prey… La liste a de quoi fait pâlir la concurrence.

Autre avantage non négligeable : tous ces jeux étant désormais disponibles sur le Xbox Game Pass, les joueurs peuvent en profiter directement depuis leur smartphone. On sait que l’idée de jouer à Doom sur une calculatrice alimentée par des patates paraît alléchante au premier abord. On fait toutefois le pari que vous préférez plutôt tenter l’expérience sur votre téléphone. D’autant que c’est un total de 20 jeux qui font leur entrée sur le service de cloud gaming.

Skyrim, Fallout et Doom débarquent sur le Xbox Game Pass

C’est donc (encore) une nouvelle plateforme qui peut faire tourner Skyrim. Cette fois, du moins, pas besoin de ressortir son portefeuille, comme cela a été le cas pour les multiples rééditions du jeu. Seule ombre au tableau, les deux Elders Scrolls Morrowing et Oblivion, ainsi que Fallout: New Vegas ne sont pour l’heure pas disponibles sur smartphone. Il vous faudra nécessairement un PC ou une Xbox pour profiter de ces titres en streaming.

Tous les autres jeux de la collection Bethesda sont compatibles sur les machines accueillant le service de cloud gaming. Vous pouvez donc tout aussi bien chasser un dragon de Skyrim dans le métro que faire exploser une bombe nucléaire de Fallout au fond de votre lit. Il est fort à parier que ce rachat va bouleverser le monde du jeu vidéo. En forçant les rivaux de Microsoft à multiplier les exclusivités d’une part, et les services concurrents à muscler leur catalogue.