Microsoft : le rachat de Bethesda approuvé par l’Union Européenne

Microsoft pourra racheter Bethesda. L’Union Européenne a en effet approuvé la transaction et il n’y a plus aucun obstacle à l’acquisition. La firme de Redmond acquiert donc un portefeuille de studios importants pour enrichir son catalogue.

Microsoft va pouvoir mettre la main sur Bethesda (Zenimax Media) et ainsi conclure l’une des plus grosses transactions de l’histoire du jeu vidéo. La commission Européenne a en effet approuvé l’achat et plus rien ne peut désormais empêcher cette acquisition. Les autorités américaines ont également donné leur feu vert il y a quelques jours.

Microsoft va donc acquérir Bethesda (plus précisément la maison mère Zenimax) pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars. L’Union Européenne n'a imposé aucune condition particulière (c'était une possibilité) et n’a pas estimé que cette opération pouvait nuire à la concurrence. Tout se passe donc à la perfection pour Microsoft qui devrait pouvoir finaliser son emplette dans les prochaines semaines.

Bethesda, un atout dans la manche de Microsoft

Ce rachat pourrait changer le visage du marché du jeu vidéo tel qu’on le connaît. Bethesda est en effet un monstre tentaculaire du média, chapeautant des studios comme Arkane (Dishonored, Deathloop), ID (Doom) ou encore Bethesda Game Studios (Fallout, The Elder Scrolls). La firme de Redmond voit donc arriver de nouveaux talents en son sein et va pouvoir non seulement profiter de son catalogue, mais aussi des futurs titres.

Le but n’est, pour l’instant, pas de créer des exclusivités Xbox comme c’est le cas avec les autres studios de la firme (Rare, Obsidian…) mais bien d’enrichir le portefeuille, surtout au niveau du Xbox Game Pass. Bien entendu, rien n'est gravé dans la roche et le cap pourrait changer dans les prochains mois ou les prochaines années. A noter que les sorties imminentes ne seront pas impactées par ce rachat. Deathloop, le prochain jeu des studios Arkane, sortira en mai sur PS5 et sera toujours une exclusivité temporaire à la console de Sony. Même chose pour GhostWire Tokyo.

Bethesda est une arme de plus, et une grosse, dans l’arsenal de Microsoft pour séduire les consommateur vers son Game Pass. Ce dernier représente le cœur de sa nouvelle génération de console, bien plus que les Xbox Series X et Series S.