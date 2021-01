Xbox Series X : la manette se déconnecte sans arrêt, Microsoft promet une solution

Microsoft promet de corriger un souci bien gênant qui touche une grande partie des utilisateurs de Xbox Series X. La manette de la console se déconnecte de manière intempestive sur certaines machines, coupant le jeu en pleine action.

La Xbox Series X est sortie depuis maintenant deux mois et de nombreux joueurs profitent de leur console sans aucun souci. Cependant, une partie des utilisateurs sont touchés par un bug bien gênant. Leur manette se déconnecte et se reconnecte de manière aléatoire alors qu’ils sont en train de jouer, ce qui coupe la partie. Microsoft a indiqué au site The Verge être au courant du problème et travaille actuellement sur un correctif :

« Nous sommes au courant que certains joueurs peuvent subir des déconnections avec leur manette Xbox et nos équipes travaillent activement sur une solution qui sera incluse dans une future mise à jour. »

Ce souci ne touche pas tout le monde. Nous-mêmes, lors de notre test de la console, nous n’avons constaté aucune déconnexion étrange. Cependant, de nombreux joueurs sont affectés, comme le prouve le sujet de 42 pages sur le site de Microsoft, créé trois jours seulement après la sortie de la console.

Des déconnexions aléatoires

Les déconnexions sont aléatoires. Il est donc difficile de mettre le doigt sur ce qui les provoque. Comme le note The Verge, certains jeux semblent plus concernés que d’autres, un grand nombre d’utilisateurs se plaignant de ce problème sur Assassin’s Creed Valhalla. A noter aussi que ce souci a également touché certaines personnes sur PC, mais a été réglé via une mise à jour Windows Update. D’autres problèmes apparaissent avec le pad de la Xbox Series X, selon le topic, comme l’impossibilité de le connecter sans fil à la console. Il faut alors jouer en mode filaire, ce qui est un peu dommage.

Pour rappel, la Xbox Series X de Microsoft est sortie le 13 novembre dernier dans le commerce. Elle est accompagnée de la Xbox Series S, moins puissante, mais aussi moins chère. Les deux consoles sont dotées de nouvelles manettes, évolution du pad Xbox One qui a fait ses preuves depuis 2013.

Et vous, avez-vous constaté des soucis avec votre pad Xbox One ? Dites-le-nous dans les commentaires !

My kingdom for a Xbox controller that doesn’t disconnect at random. pic.twitter.com/NBfubjWnC5 — Milton Allemand (@mjallemand) December 31, 2020

Source : The Verge