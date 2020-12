Un responsable Xbox reconnaît l’existence de glitches dans la fonctionnalité Quick Resume ainsi que des problèmes de performances avec certains jeux cross gen. Les équipes de Microsoft préparent un correctif, en collaboration avec les développeurs.

Lorsqu’on compare les problèmes de la PlayStation 5 avec ceux de la Xbox Series X ou de la Series S, on se rend compte que la console de Microsoft est comparativement relativement épargnée par la découverte de bugs majeurs. Ce qui ne signifie pas que les nouvelles Xbox Series soient totalement exemptes de problèmes techniques.

Pour l’heure, il semble en effet que la console sous-performe par rapport à ses capacités réelles. Alors même que la Xbox Series X est sur le papier plus puissante que la PS5. Sans compter des problèmes lors du chargement de certains jeux. La firme reconnaît ainsi être en train de réparer deux problèmes. Au premier rang desquels des glitches de la fonctionnalité Quick Resume, qui permet de lancer les jeux plus vite et de retrouver votre partie là où vous l’avez laissée même si vous redémarrez la console.

Microsoft explique que tous les développeurs ne savent pas encore totalement tirer parti de la Xbox Series X

Apparemment certains jeux n’étaient pas optimisés pour cette fonctionnalité pourtant prometteuse, provoquant l’extinction de la console – ce qui a conduit la plupart des utilisateurs à la désactiver.

L’autre soucis sur lequel Microsoft travaille, ce sont des problèmes de performances avec certains jeux d’éditeurs tiers. Selon l’un des responsables de la division Xbox, Jason Ronald, ces deux problèmes seraient la faute des développeurs. Jason Ronald explique en effet qu’à mesure que « les développeurs apprennent à tirer parti » de la Xbox Series X, « différents types de problèmes peuvent voir le jour ».

« Dans certains cas, il s’agit simplement de bugs dans les titres – et nous collaborons de près avec eux, et les développeurs vont aller de l’avant et corriger ces bugs, car ils sont aussi impliqués que nous dans la délivrance d’une expérience premium. Dans d’autres cas, il s’agit d’apprendre comment utiliser cette plateforme next gen« , explique Jason Ronald. Quant au Quick Resume, pour l’heure, Microsoft préfère le désactiver et le réparer individuellement pour chaque jeu.

Plus d’une vingtaine de titres sont désormais optimisés pour Quick Resume, ce qui comprend Assassin’s Creed Valhalla et Yakuza: Like a Dragon. Et la liste progresse rapidement. A en croire le responsable, on devrait donc réellement découvrir tout le potentiel de la console et ses atouts face à la PS5 au cours des prochaines semaines.