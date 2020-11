La Xbox Series X s’éteint toute seule au chargement de certains jeux

La Xbox Series X vient à peine de sortir que plusieurs joueurs se plaignent d’un bug pour le moins ennuyeux. La console plante au chargement de certains jeux et rien ne semble pouvoir corriger le problème.

La Xbox Series X est officiellement disponible depuis le 10 novembre 2020. Les chanceux qui ont pu la recevoir à temps se sont évidemment rués dessus. Les retours d’expérience commencent à fleurir sur les réseaux sociaux. Et contrairement aux trolls qui font fumer la console pour faire croire qu’elle surchauffe, d’autres utilisateurs remontent des désagréments bien réels.

Pour certains joueurs, le plaisir des premières prises en main est gâché par un bug handicapant qui fait planter la Xbox Series X au chargement des jeux. Sur Twitter et sur Reddit, des internautes se plaignent de cet étrange comportement de la console qui les empêche de jouer. À chaque lancement d’un jeu, la Series X se fige sur un écran noir puis s’éteint.

Un YouTuber du nom de Stampylongnose affirme par exemple que Minecraft fait planter la console à chaque lancement. Pour rappel, ce titre fait partie des jeux bénéficiant d’une migration gratuite vers la Xbox Series X grâce au système Smart Delivery. Il est également possible de transférer les sauvegardes depuis la Xbox One vers la nouvelle console.

Stampylongnose s’est justement plaint de la suppression de ses sauvegardes avec les caprices de la Xbox Series X. Heureusement, il avait une copie qui lui a permis d’effectuer une restauration. Après une seconde tentative, le jeu a fonctionné, mais il était « horriblement lent ».

Chez d’autres joueurs, toutes les tentatives de faire fonctionner certains jeux ont été vaines. C’est le cas de l’utilisateur Sufficient-Action517 sur Reddit sur Reddit. « Lorsque je lance des jeux comme Forza Horizon 4, Fortnite ou encore COD, ma Xbox s’éteint complètement après quelques secondes (juste la console et non la manette) ». Par contre, d’autres jeux ne semblent pas lui causer de problèmes. « J’ai testé d’autres jeux comme Batman et Halo et ils fonctionnent très bien ».

Vu les dizaines de messages publiés en réponse au post initial, plusieurs autres joueurs rencontrent le même problème. Un membre du staff Xbox a invité les utilisateurs touchés à signaler le bug depuis leur Xbox Series X. L’équipe technique devrait s’en charger dans les prochaines heures, mais Microsoft n’a pas encore officiellement réagi.

Si vous êtes de ceux qui ont précommandé la console et ne l’ont pas encore reçu, n’hésitez pas à consulter notre test de la Xbox Series X pour découvrir nos premières impressions. Nous avons visiblement été plus chanceux que d’autres puisqu’aucun bug de plantage n’a été constaté durant notre prise en main.

