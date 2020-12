Les Xbox Series X et Series S accueillent leur première grosse mise à jour

Les Xbox Series X et Series sont sorties il y a un peine un mois, mais déjà Microsoft déploie une grosse mise à jour concernant son interface. Si elle ne change pas drastiquement l’expérience, elle apporte des petites nouveautés sympathiques qui vont faciliter la vie des utilisateurs. Ceux qui jouent sur Xbox One en profiteront également, l’OS étant commun.

Microsoft avait promis des mises à jour régulières concernant ses Xbox Series X et Series S et la promesse est tenue. Les consoles nouvelle génération, ainsi que la Xbox One, reçoivent aujourd’hui une nouvelle mise à jour d’interface. Une première grosse MàJ qui ne bouscule pas l’expérience des joueurs, mais qui a pour but de leur faciliter la vie et de les pousser à personnaliser un peu plus leur machine.

Les fonds d’écran dynamiques (uniquement disponibles sur Series X et Series S) accueillent désormais six nouvelles options. De plus, certains de ces nouveaux wallpapers rendent hommages aux Xbox précédentes, ce qui est parfait si vous êtes un fan de la console depuis ses débuts. Pour en changer, il suffit d’aller dans les options. Notons que Microsoft indique travailler sur plus de fonds d’écran dynamiques pour les prochaines mises à jour.

Télécharger les jeux en avance

Microsoft propose également de signaler si un jeu est compatible avec le HDR ou non directement dans sa fiche. Désormais, dès que le menu Guide s’affiche, un petit onglet « Auto HDR » apparaît ou non (à condition que le HDR soit activé). Pratique. La bibliothèque a également été revue, puisqu’il est désormais possible de voir en un coup d’œil si un jeu est optimisé pour Series X/S ou non via une icone se superposant à son visuel.

Cette mise à jour apporte d’autres petites nouveautés, comme une meilleure visualisation des progressions dans les trophées (via le menu Guide) ou encore la possibilité d’ajouter facilement d’autres utilisateurs sur la console. Enfin, il est désormais possible d’installer des jeux en avance qui vont être disponibles sur le Game Pass. Si vous avez une connexion faiblarde et que vous souhaitez vraiment jouer à un titre du service dès qu’il sera disponible, il sera possible de lancer le téléchargement en avance afin d’être prêt le jour J.

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement et vous devrez l’avoir dans les prochaines heures, si ce n’est pas déjà fait.