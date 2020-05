Xbox Series X et PS5 : les jeux EA profiteront d’une mise à jour gratuite depuis la Xbox One ou la PS4

EA prévoit bien une solution cross-gen pour ses jeux. Il sera possible d’acheter un jeu sur Xbox One et de l’avoir gratuitement sur Xbox Series X. Cependant, la méthode ne passera pas par le Smart Delivery de Microsoft ou par le système de Sony.



Les prochains jeux EA seront bien jouables sur deux générations de consoles. Il sera ainsi possible d’acheter son jeu sur Xbox One et de le recevoir gratuitement sur Series X. Une fonctionnalité que l’on retrouvera sur énormément de titres à la fin de l’année. EA proposera lui un système maison qui ne passera par les fonctionnalités mises en place par Microsoft, à savoir le Smart Delivery.

Il sera possible de jouer sur les deux tableaux

EA explique le processus dans sa FAQ officielle. Pour profiter d’un jeu sur les deux générations d’une console, il faudra remplir trois conditions. Que le jeu soit disponible sur les deux plates-formes, tout d’abord, ce qui est logique. Il faudra ensuite l’acheter sur Xbox One avant le 31 décembre 2020. Enfin, pour l’avoir gratuitement sur Series X, il faudra le demander avant le 31 mars 2021 via un système encore inconnu.

Pour le moment, un seul jeu est concerné par cette offre : Madden 21. Et pour cause, c’est le seul titre d’EA annoncé sur les consoles next-gen à l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais il est aisé de penser que d’autres suivront. De même, ce système cross-gen ne mentionne que la Xbox Series X pour le moment. Nul doute que les joueurs sur PlayStation seront également concernés.

EA beaucoup plus limité que le Smart Delivery

Le Smart Delivery est un système qui sera mis en place par Microsoft avec sa Series X. Une fois un titre acheté sur One, il sera gratuit sur Series X, tout en étant optimisé pour cette nouvelle machine (4K, 120 fps). Pour l’instant, une poignée de jeux sont concernés, mais d’autres devraient enrichir prochainement la liste.

Le Smart Delivery propose un avantage majeur par rapport au système d’EA : l’offre n’est pas limitée dans le temps. L’éditeur a voulu faire bande à part, il est en droit d’imposer son système, même si celui-ci se montre plus contraignant pour les joueurs. Notons que Sony prévoit la même approche cross-gen pour sa PS5, prévue elle aussi en fin d’année. Peut-être celle-ci sera présentée en détail lors d’une prochaine conférence le 4 juin ?