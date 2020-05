Xbox Series X Optimized Games : 4K, 120 FPS, ray tracing, voici le logo des jeux optimisés pour la console

Xbox Series X Optimized Games est un badge que les détenteurs de la nouvelle console retrouveront sur la plupart des jeux. Le logo sera indicatif du fait que ces titres ont été optimisés pour tirer parti de toute la puissance de la Xbox Series X. On vous dit tout ce que cela implique comme améliorations.

Microsoft a tenu une nouvelle conférence diffusée en streaming sur Internet le jeudi 7 mai. Comme on s’y attendait, la firme a dévoilé les premiers jeux de la Xbox Series X et en a profité pour présenter encore plus de nouveautés sur sa prochaine console. On s’est déjà longuement attardé sur toute la puissance de la nouvelle Xbox Series X dont l’intérêt sera de permettre aux studios de développer des jeux plus performants, avec des graphismes plus réalistes que jamais.

La console étant rétrocompatible avec les anciens jeux de la Xbox One, il serait dommage que ces jeux ne bénéficient pas de toute cette puissante. Et ça, Microsoft l’a bien compris. Les développeurs auront la possibilité d’optimiser leurs jeux pour tirer pleinement profit du hardware de la Series X. Ces jeux seront accompagnés du nouveau badge Xbox Series X Optimiszed Games. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Xbox Series X Optimized Games : comment vos jeux se hisseront à la hauteur de la console

Les jeux optimisés respecteront des critères tels qu’une définition 4K avec un framerate allant jusqu’à 120 fps. Ils bénéficieront des avantages de l’API DirectStorage qui, grâce au SSD de la console, permettra de réduire les temps de chargement à des niveaux impressionnants. Le ray tracing sera également de la partie pour des effets d’ombres et de lumières plus réalistes que jamais. Si un jeu porte le badge Xbox Series X Optimiszed Games, c’est qu’il a été modifié par les développeurs pour s’adapter aux nouveaux composants de la Xbox Series X.

Les développeurs « utilisent la puissance [de la Xbox Series X] pour optimiser leurs jeux comme ils le souhaitent », a expliqué Damon Baker, responsable du porte-folio Xbox chez Microsoft. Cette optimisation offrira « des définitions plus élevées, des fréquences d’images folles, du ray tracing et des temps de chargement en jeu beaucoup plus rapides ».

La compatibilité 4K fait certes partie des critères d’obtention du badge Xbox Series X Optimized Games mais Microsoft n’a pas été clair quant au fait de savoir s’il s’agit de la 4K Native. Il y a fort à parier que les jeux profitant d’un upscaling seront également inclus dans la catégorie. Quoi qu’il en soit, ce badge est d’autant plus intéressant que les joueurs n’auront pas à dépenser le moindre kopeck pour profiter des améliorations apportées aux jeux qu’ils possédaient déjà sur la Xbox One (S,X), et ce, grâce la fonctionnalité Smart Delivery dont nous parlons de long en large dans cet article.

Pour faire simple, si vous possédez un jeu Xbox One, vous pourrez également le retrouver sur la Xbox Series X avec toutes les mises à jour nécessaires pour profiter de graphismes époustouflants, d’un meilleur temps de chargement, d’un framerate boosté ou encore du ray tracing quand les titres en question sont compatibles.