Xbox Series X : Microsoft repousserait Halo Infinite à 2022

La Xbox Series X sera-t-elle privée d’Halo Infinite en 2021 ? C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker The Sponger, reconnu pour avoir été à la source de nombreuses révélations sur les exclusivités Microsoft. Par ailleurs, l’insider précise également que la version Xbox One du titre pourrait être annulée, en raison des difficultés techniques rencontrées pour effectuer le portage du jeu.

C’est la rumeur gaming dont tout le monde parle aujourd’hui : est si Halo Infinite était repoussé en 2022 ? L’insider The Sponger en est visiblement persuadé et tiendrait cette information de sources en interne chez 343 Industries, les développeurs en charge du dernier volet de la saga.

Ce leaker, réputé pour avoir été à la source de nombreuses révélations sur les exclusivités Microsoft, affirme sur le forum ResetEra que Microsoft et 343 Industries réfléchissent à un report du titre en 2022. Pour rappel, Halo Infinite a déjà été repoussé en 2021. Lors du Xbox Game Showcase de la mi-juillet, les équipes de développement ont ouvert le bal avec une première vidéo de gameplay longue de 8 minutes.

Problème, le rendu visuel laissait clairement à désirer : textures baveuses, clipping, animations faciales d’un autre temps, aliasing à la pelle, en clair la démo présentée augurait du pire, à quatre mois de la sortie initiale du titre. Afin d’éteindre l’incendie, 343 Industries a pris la décision de reporter le lancement du jeu, prétextant des retards dans le développement lié à la pandémie de coronavirus.

Seulement à en croire The Sponger, le développement serait bien plus compliqué que prévu, à un tel point qu’un report en 2022 serait envisagé par Microsoft et 343 Industries. « Même l’idée de reporter à début 2022 est sur la table. C’est assez compliqué comme décision, mais ils sont convaincus qu’ils ont besoin de faire le meilleur Halo jamais conçu ».

À lire également : Xbox Series X – Microsoft confirme que la console sortira en novembre 2020

Vers l’annulation pure et simple de la version Xbox One ?

En outre, The Sponger évoque également la possible annulation de la version Xbox One d’Halo Infinite. Développé à l’origine pour la Xbox Series X, le portage du titre sur l’actuelle console de salon de Microsoft serait un véritable casse-tête pour les équipes du studio. « La version actuelle d’Halo Infinite sur Xbox One S est loin des 1080p (même en dessous des 900p) et a de sérieux problèmes de chargement d’assets (bien pire que ce que vous avez vu avec la démo sur PC) », explique-t-il.

Il poursuit : « L’idée est de changer le chargement des assets au niveau du moteur, faire du RayTracing par défaut (améliorer/débloquer divers assets), améliorer la géométrie post processing et ajouter plus d’interactions au niveau CPU », conclut-il. Si cette information était avérée, cela mettrait plutôt à mal la stratégie de Microsoft.

En effet, le géant américain a toujours confirmé que ses exclusivités à venir durant les deux prochaines années sortiraient sur Xbox One et Xbox Series X, afin de laisser le temps aux consommateurs de migrer vers la nouvelle génération quand ils le souhaitent. Imaginez l'embarras si Halo Infinite, porte-étendard des studios Microsoft, fait l’impasse sur la Xbox One… Bien entendu, il faut prendre les déclarations de The Sponger avec des pincettes, et ce même si l’insider est « en bonne position pour savoir de telles choses » d’après les responsables du forum ResetEra.

Source : ResetEra