Xbox Series X : Microsoft confirme que tous les jeux sortiront aussi sur Xbox One

La Xbox Series X ne sera pas nécessaire pour faire tourner les exclusivités des studios Microsoft. Phil Spencer, boss de la branche Xbox, le confirme encore une fois. Tous les jeux exclusifs tourneront également sur Xbox One, en plus d’être sur PC et xCloud.

La prochaine génération de console… ne tournera pas autour des consoles pour Microsoft. Le géant de Redmond va en effet essayer de sortir du carcan « une machine par génération » pour proposer quelque chose de différent. C’est pourquoi la Xbox Series X n’aura pas d’exclusivités à elle, du moins pendant plusieurs années.

Phil Spencer, le président de la branche gaming chez Microsoft, a réaffirmé la chose dans un long billet de blog. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’acheter immédiatement la Xbox Series X pour profiter des derniers jeux des studios Microsoft, puisqu’une Xbox One suffira :

« Vous ne serez pas contraints de rejoindre immédiatement la nouvelle génération. Nous souhaitons que toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox puissent découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios. C’est pour cette raison que tous les jeux de ces derniers qui sortiront dans les deux années à venir (comme Halo Infinite) seront à la fois disponibles sur Xbox Series X et sur Xbox One. Nous ne vous forcerons pas à passer à la Xbox Series dès sa sortie pour pouvoir continuer à profiter des exclusivités Xbox. »

Plus encore, Phil Spencer réaffirme également que la Xbox Series X sera non seulement compatible avec tous les jeux des anciennes générations Xbox, mais également avec les accessoires de la One, comme la manette.

Même plus besoin de console

L’approche que se fait Microsoft de cette génération est similaire à ce qu’on peut voir dans le PC : des jeux compatibles sur un large panel de machines, qu’importe la puissance. Les graphismes de ces derniers s’adapterons à votre configuration, mais seront évidemment plus beaux sur Series X. Microsoft pourrait suivre cette logique à fond en annonçant une nouvelle Xbox Series S au mois d’août, vendue beaucoup moins chère.

En plus de cet aspect, notons que toutes les exclusivités Microsoft sortent également directement sur PC et sont disponible via le Game Pass (prochainement fusionné à xCloud). Dans les faits, cela signifie qu’il n’y aura même pas besoin d’une console pour jouer aux jeux Xbox, puisqu’un smartphone Android et une bonne connexion Internet suffiront.

Une stratégie inédite qui est à l’opposée de celle de Sony, qui reste sur le schéma habituel des consoles avec sa PS5. Reste maintenant à savoir si le risque va payer.