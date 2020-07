Xbox Series X : voici la liste des jeux qui seront dévoilés pendant le Xbox Games Showcase

Le Xbox Games Showcase se tiendra en vidéo jeudi 23 juillet 2020 à 18h00. S’il est fort probable que Microsoft nous réserve quelques surprises des plus inattendues durant l’événement, on connaît déjà certains des jeux Xbox Series X qui seront dévoilés pendant la conférence, voici la liste.

L’actuel directeur général de Microsoft, Satya Nadella, l’a dit : l’événement de ce soir est le « plus grand line-up de lancement » que Microsoft ait jamais préparé. Même si l’on sait que les jeux présentés pendant le Xbox Games Showcase sortiront aussi sur Xbox One, puisqu’aucune exclusivité n’est pour le moment prévue, tous les regards seront surtout tournés du côté de la Xbox Series X.

C’est là le principal enjeu pour Microsoft : dévoiler une flopée de nouveaux titres tournant sur sa console next-gen et contrecarrer ainsi les plans de Sony avec sa PS5. Car il faut bien avouer que Sony a réussi un véritable coup de maître lors de sa conférence du 11 juin 2020. À charge maintenant pour Microsoft de répliquer.

Plus d’une quinzaine de jeux sont attendus pendant le Xbox Games Showcase

S’il va falloir patienter jusqu’à 18h00 (heure française) pour assister au Xbox Games Showcase, on en connaît déjà partiellement la teneur. Des démonstrations de certains jeux ont d’ores et déjà été annoncées, même si d’autres sont encore à l’état de rumeur. Voici la liste des titres qui seront « à coup sûr » présentés par Microsoft et ceux qui le seront « probablement », sans qu’aucune confirmation n’ait été faite pour le moment.

Les jeux Xbox Series X qui seront présentés

Everwild

Halo Infinite

Psychonauts 2

Les jeux Xbox Series X probablement présentés

Age of Empires IV Battletoads CrossfireX Flight Simulator Grounded



Hellblade II

Tell Me Why

Wasteland III

Les jeux Xbox Series X qui pourraient être dévoilés, mais à l’état de rumeur pour le moment

Fable 4

Forza 8

Mass Effect Trilogy Remastered

New Banjo-Kazooie

New Obsidian RPG

Perfect Dark Reboot

Reste également à savoir si Microsoft s’en tiendra à la présentation de jeux Xbox One et Xbox Series X, ou si d’autres révélations concernant sa dernière console sont prévues. On attend toujours un prix de lancement et une date de sortie. Les dernières informations font état d’une commercialisation de la Xbox Series X à compter du 13 novembre 2020. Aura-t-on une confirmation de cette date lors du Xbox Games Showcase ?

Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous sur le site pour suivre avec nous la conférence et faire le point sur toutes les nouveautés dévoilées. Courage, plus que quelques heures à patienter.