À l’occasion d’une interview, Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft, s’est exprimé sur l’avenir du jeu vidéo et estime fort probable que la Xbox Series X ne soit pas la dernière console de la firme. Il explique que l’avenir des consoles dépend beaucoup de l’avenir de la télévision dans les foyers.

Cette année, c’est le grand renouvellement des consoles de salon chez Microsoft et Sony. La Xbox Series X a été présentée par la firme américaine il y a quelques jours. Et demain, Sony devrait lever le voile (au moins en partie) sur la PlayStation 5. N’hésitez d’ailleurs pas à suivre notre live pendant cet événement, qui aura lieu à partir de 22 heures, et à consulter nos dossiers respectifs sur les deux consoles.

La sortie en 2020 de deux consoles de salon telles que la Xbox Series X et la PlayStation 5 soulève de nombreuses questions quant à la pérennité de ses appareils vidéoludiques. Les habitudes des joueurs ont évolué. Ils jouent parfois aux mêmes jeux sur plusieurs plates-formes différentes (Fortnite, Minecraft, PUBG, etc.). Ils jouent plus souvent sur leurs smartphones, lesquels sont devenus les plates-formes les plus populaires, devant le PC. Et grâce au streaming (PlayStation Now, Stadia, xCloud), le jeu n’est même plus dépendant de la plate-forme.

Le futur des consoles de salon dépend surtout de l’avenir de la télé

Alors, y a-t-il vraiment besoin d’une console de jeu aujourd’hui ? La question a été posée à Phil Spencer à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de Wired. Et sa réponse est étonnante : il y aura des consoles de salon tant qu’il y aura des télévisions dans le salon pour jouer dessus. Si la télévision s’éclipse, alors, oui, la console de salon disparaitra aussi. Tout simplement. Il estime cependant que nous n’en sommes pas là. Et qu’il aura certainement encore une Xbox à présenter dans quelques années.

Plus loin encore dans cette réflexion, il compare la consommation de jeu vidéo avec celle des contenus audiovisuels. Il explique que les abonnés de Netflix ne parlent pas entre eux de l’écran qu’ils utilisent pour profiter du service, mais des séries qu’ils ont regardées. Et il espère que le jeu vidéo se dirige vers une situation similaire, où la console, complémentaire aux autres appareils, s’éclipsera dans les discussions pour laisser la place prépondérante aux jeux et aux expériences.

Source : Wired