Xbox Series X : Microsoft veut rendre sa console la plus abordable possible

La Xbox Series X ne devra pas forcément bien se vendre, du moins à ses débuts, pour faire le bonheur de Microsoft. Phil Spencer, le président de la division Xbox chez la firme de Redmond, indique en effet que sa stratégie porte plus sur le long terme, avec notamment l’émergence de services comme le GamePass, et ce même si la console tentera d’être le plus abordable possible

La Xbox Series X arrive très prochainement. Microsoft va en effet sortir sa nouvelle console avant la fin de l’année 2020. Les temps sont durs, le coronavirus ayant mis un grand coup à l’industrie. Mais Phil Spencer, le président de la division Xbox chez Microsoft, a tenu à rassurer le public (et surtout les investisseurs) au micro de la BBC.

La pandémie a eu un coût économique énorme et il est certain qu’acheter une console à Noël ne sera pas la priorité de nombre de ménages. Ce n’est pas un drame pour Spencer qui précise que la stratégie de Xbox ne tourne pas autour du nombre de consoles vendues, mais plus sur l’établissement d’un écosystème qui veut s’installer sur la durée :

« Nous ne vendons pas de la nourriture, nous ne proposons pas d’abris. Nous ne sommes donc pas vraiment tournés vers ça au lancement. Comment pouvons-nous rendre la console la plus abordable possible ? Comment donner le choix au consommateur ?

Maintenant nous avons d’autres solutions comme le Xbox All Access qui permet d’acheter la console en payant de manière mensuelle.

Si ce n’est pas le moment pour vous d’acheter une nouvelle console et que vous allez rester avec votre console actuelle, nous continuerons à la supporter. »

Ne pas miser sur le nombre de ventes

Si vous n’achetez pas de Xbox Series X pour vous focaliser sur d’autres dépenses, Phil Spencer ne vous en voudra pas. Car là n’est pas la stratégie du constructeur, qui s’axe plus sur son écosystème pour gagner la bataille de cette génération :

« Le prix va être très important, mais notre stratégie est centrée autour du joueur, pas de la console. Si ce n’est pas le moment d’acheter une nouvelle Xbox, ce n’est pas grave. Notre stratégie ne tourne pas autour du nombre de consoles vendues. Nous nous concentrons sur le Xbox Game Pass, qui permet aux joueurs de profiter de tout un tas de titres contre un abonnement mensuel. »

Une stratégie qui semble bien arranger Microsoft. Historiquement, la Xbox s’est toujours moins vendue que la PlayStation (46 millions de One vendues contre 106 millions pour la PS4, par exemple). Ainsi, la firme de Redmond veut tenter une nouvelle stratégie pour cette génération, et c’est tout à son honneur.

La console arrivera bien en 2020

Dans cette interview, Phil Spencer réitère que la Xbox Series X arrivera bien en 2020. Certes, les employés de Microsoft ont pris du retard, notamment à cause du télétravail, mais la console est maintenant en production et sera là à l’heure. Spencer affirme ainsi que le coronavirus n’aura causé qu’un retard de deux semaines dans la conception de la machine.

Une information confirmée par le grand patron de Microsoft en personne : Satya Nadella. Dans les colonnes du Time, il a en effet précisé que la Xbox Series X serait là pour les fêtes de fin d’année.

La PlayStation 5 sera également au rendez-vous sous le sapin, Sony l’a confirmé. Comme en 2013, les deux machines sortiront donc au même moment et s’affronteront directement à Noël. Sony va d’ailleurs présenter les nouveaux jeux de sa console jeudi prochain 11 juin lors d’un événement virtuel. Peut-être aurons-nous également la possibilité de voir le design du produit ?

Et vous, allez-vous craquer pour la Xbox Series X ou allez-vous attendre un peu ? Peut-être allez-vous plus vous tourner vers la PS5 ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Sources : BBC, Time