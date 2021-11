Xbox Series X : Microsoft arrête d’améliorer les anciens jeux avec le FPS Boost

Microsoft met un coup d'arrêt au programme FPS Boost. Cette technologie, accessible sur les Xbox Series X et Series S, permet d'améliorer les performances d'anciens jeux Xbox One et Xbox 360. D'après le constructeur, ses outils ne lui permettent pas d'appliquer le FPS Boost à un plus grand nombre de titres. Il faudra se contenter des 135 jeux profitant du FPS Boost à l'heure actuelle.

Microsoft fait marche arrière petit à petit sur le rétrogaming. Déjà lors de la cérémonie dédiée au 20e anniversaire de la Xbox, le constructeur américain a annoncé l'arrivée de 76 jeux rétrocompatibles supplémentaires, comme la trilogie des Max Payne ou des FEAR par exemple. Seulement, ce seront les derniers jeux Xbox 360 et Xbox One proposés par Microsoft.

Le constructeur justifie ce choix pour des restrictions légales, notamment des licences d'exploitation expirées, ainsi que des contraintes techniques. Pour compenser cette mauvaise nouvelle, Microsoft a toutefois confirmé l'ajout de 37 jeux supplémentaires au programme FPS Boost. Pour rappel, cette technologie disponible sur les Xbox Series X et Series S permet d'augmenter drastiquement les performances d'anciens titres sur ces consoles, en boostant le nombre d'images par seconde et la définition. Ces jeux profitent également de la gestion du HDR automatisée.

Microsoft a fait son maximum avec le FPS Boost

Cela portait donc le nombre de jeux compatibles à 135. Seulement, Microsoft s'était bien gardé de dire qu'il s'agissait des derniers. En effet, dans une interview donnée à IronLords Podcast, le chef du projet FPS Boost Jason Ronald a annoncé la suspension du programme FPS Boost : “Actuellement plus de 130 jeux profitent du FPS Boost, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles améliorations du framerate ou l'automatisation du HDR. Mais je peux vous dire que nous avons tenté d'appliquer la technologie que nous utilisons actuellement pour le FPS Boost à bien plus que ces 130 jeux”, assure-t-il.

Il poursuit : “Et nous rencontrons parfois des bugs à 80% de progression : dans ces cas-là, nos équipes font tout ce qu'elles peuvent pour trouver une solution, mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai en tête un jeu bien particulier où un évènement qui survient à la toute fin ne se déclenchait pas à cause du framerate trop rapide”.

En d'autres termes, les outils employés actuellement par Microsoft ne lui permettent pas d'appliquer le FPS Boost sur d'autres jeux Xbox360 ou Xbox One. “Notre technique actuelle nous a déjà permis de rehausser des jeux Xbox One et Xbox 360, et si nous allons continuer à chercher de nouvelles façons d'améliorer d'autres titres, nous n'avons plus rien à annoncer dans un futur proche. Pour l'heure, nous avons atteint nos limites”, déplore le cadre du géant américain.