Xbox Series X : les scalpers envahissent Amazon et revendent des consoles défectueuses à 1000$

Les scalpers semblent avoir migré sur Amazon. Il est désormais possible de trouver des Xbox Series X d’occasion sur le site marchand, à un prix allant jusqu’à 1000 $, soit deux fois plus cher que leur tarif d’origine. Dans les commentaires, certains utilisateurs rapportent que leur console était défectueuse à son arrivée.

Cette année, les amoureux de jeu vidéo se sont trouvé deux ennemis communs : les mineurs de cryptomonnaies et les scalpers. Tandis que les premiers accaparent le moindre stock de cartes graphiques, les seconds achètent en masse les consoles next-gen pour les revendre au prix fort. Tous deux participent largement à la pénurie des stocks, qui de toute manière font bien leur affaire. Dernièrement, la situation semble malgré tout s’améliorer. Les PS5, notamment, s’affichent désormais 30 % moins sur les sites de revente.

Mais les scalpers n’ont pas dit les derniers. Les enchères sur eBay ne montent plus aussi haut qu’avant ? Qu’à cela ne tienne, ils n’ont qu’à migrer sur Amazon. À ce jour, il est possible de trouver des Xbox Series X à 1000 $ sur le site de e-commerce. Ces prix se trouvent dans la section Amazon Warehouse, qui vend des produits d’occasion. Non seulement les consoles de Microsoft se vendent deux fois plus cher que leur prix d’origine, elles ne sont en plus de cela pas neuve. Pire encore, certaines sont même défectueuses.

Des joueurs payent 1000 $ pour une Xbox Series X cassée

Dans les commentaires, un utilisateur explique ainsi qu’il n’a pas plus résisté plus longtemps avant d’acheter une Xbox Series X. « J’ai décidé de mordre à l’hameçon et de payer le double pour la Xbox Series X par rapport au prix conseillé en magasin », écrit-il. « Je me méfiais un peu de payer autant (près de 900 $) et de le faire auprès d’un particulier, mais je voulais vraiment tester l’expérience de la prochaine génération de consoles ». Une envie compréhensible, après un an de rupture de stock dont la fin n’est qu’une lointaine prévision.

Malheureusement pour lui, ses soupçons étaient fondés. La console qu’il a reçue était défectueuse. Il a dû la renvoyer à Microsoft qui, bonne nouvelle, a pu la réparer sans coût supplémentaire grâce à la garantie. Reste que l’expérience a été amère pour l’acheteur. « Si je pouvais revenir en arrière et recommencer, je ne ferais pas cet achat. J’attendrais patiemment de trouver une console dans les magasins au prix conseillé. Je ne peux m’empêcher de me dire que je me suis fait arnaquer ». Il ne sera probablement pas le seul : Phil Spencer prévoit la pénurie pourrait durer jusqu’en 2023.

