Xbox Series X : Microsoft permet désormais aux parents de contrôler les dépenses de leurs enfants

Pour éviter que leurs enfants ne dépensent des mille et des cents dans leurs jeux vidéos, Microsoft déploie un outil de contrôle destiné aux parents via son application Xbox Family Settings. Grâce à un système de portefeuille et de notifications, ces derniers peuvent choisir quelle somme donner aux joueurs en herbe.

On le sait, il est parfois dangereux de laisser jouer son enfant à un jeu comprenant des microtransactions. Il arrive en effet que l’on se retrouve à payer plusieurs milliers d’euros de facture suite à des dépenses déraisonnées de la part de sa progéniture, ce qui peut amener à des situations graves. Aussi, Microsoft a souhaité donner un outil de contrôle aux parents soucieux de garder leur portefeuille intact.

Grâce à son application Xbox Family Settings, l’éditeur permet déjà de vérifier l’activité de l’enfant sur son jeu vidéo, ce qui offre par exemple la possibilité de monitorer le temps passé sur la console. Dans une récente mise à jour, l’application s’est dotée de fonctionnalités très pratiques pour empêcher l’enfant de dépenser des fortunes.

Contrôlez en toute sécurité les dépenses de votre enfant sur sa Xbox

Il est désormais possible de fixer des limites de dépenses. Concrètement, les parents déposent la somme souhaitée dans un portefeuille virtuel, que l’enfant peut ensuite utiliser pour acheter ce qu’il veut dans ses jeux. Qu’il s’agisse d’un nouveau skin, d’une application ou tout simplement d’un jeu en lui-même, ce portefeuille fonctionne pour n’importe quel achat effectué sur la Xbox.

En activant la fonctionnalité Demander à acheter, les parents recevront une notification dès que leur enfant voudra effectuer un achat au prix supérieur à la somme disponible sur son portefeuille. Il restera alors à décider si oui ou non il sera autorisé à passer la commande, ou bien à ajouter des fonds sur le portefeuille.

Enfin, il est possible de voir le montant disponible sur le compte de son enfant à tout moment. De cette manière, vous pouvez suivre l’activité de ce dernier en matière de dépense et ajuster le budget alloué en fonction. Les parents ont également accès à l’historique d’achat de leur enfant, ainsi qu’au total de la somme dépensée.

Source : Microsoft