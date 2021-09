Xbox Series X : le retour des stocks n’aura pas lieu avant 2023, selon Phil Spencer

Phil Spencer, le patron de Xbox, prévoit que la pénurie de composants dure jusqu’en 2023. Dans une interview, il explique que les consoles seront impactées au moins pendant toute l’année civile 2022 et probablement l’année suivante. À l’heure actuelle, il est toujours extrêmement difficile de mettre la main sur une Xbox Series X.

Quand on parle de la pénurie de composants, le pessimisme est de mise. Smartphones, consoles, tablettes, automobiles, tous les secteurs sont impactés par le manque de puces et de semi-conducteurs qui sévit depuis maintenant un an. Devant maintenir à flot une production d’appareils existants qui ne parvient pas à répondre à la demande, certains constructeurs se voient contraints d’annuler la sortie d’autres appareils. Pour ce qui est d’un retour à la normale, chaque prévision est pire que la précédente.

Du côté des consoles, les dernières estimations espéraient que les choses allaient s’améliorer d’ici septembre 2022. Interrogé sur le sujet en interview, Phil Spencer, le patron de Xbox, a confirmé ces prévisions. Toutefois, il évoque également une perspective encore moins réjouissante. D’après, il est très probable que les problèmes d’approvisionnement perdurent jusqu’en 2023.

Vous aurez toujours du mal à trouver une Xbox Series X en 2023

« Je pense qu’il est probablement trop isolé de parler d’un simple problème de puce », explique Phil Spencer. « Quand je pense à ce que cela signifie d’obtenir les pièces nécessaires à la fabrication d’une console aujourd’hui, puis de les acheminer vers les marchés où se trouve la demande, il y a de plusieurs étapes problématiques dans ce processus. Et je pense que, malheureusement, cela va nous accompagner pendant des mois et des mois, certainement jusqu’à la fin de cette année civile et dans l’année civile suivante ».

Le patron de Xbox rejoint ainsi ses camarades du secteur automobile, qui tablent également pour 2023 pour un retour à la normale. D’autres constructeurs sont clairs à ce sujet : 2022 ne sera pas épargné par la pénurie de composants. Il sera donc tout aussi difficile d’acheter une Xbox Series X l’année prochaine. « Le plus dur, c’est tout simplement la déception des fans », commente Phil Spencer. « Les gens veulent vraiment cette nouvelle génération de consoles […]. Nous travaillons dur pour les mettre sur le marché, mais ce sera un défi sur lequel nous allons travailler pendant un certain temps. »

