Forza Horizon 5 : votre PC est-il assez puissant pour faire tourner le jeu ?

Playground Games a annoncé une série de détails concernant la version PC de Forza Horizon 5, notamment la configuration recommandée pour les ordinateurs équipés de cartes graphiques AMD et Nvidia.

La configuration requise pour votre ordinateur, qui a été révélée sur le site officiel de la série, est divisée en trois niveaux différents : minimum, recommandé et idéal. Les spécifications idéales sont sans surprise assez élevées par rapport aux autres niveaux, puisqu'elles incluent un processeur Intel i7-10700K ou un Ryzen 7 3800 XT et un GPU Nvidia RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT.

Pour faire tourner le jeu au minimum, il vous faudra au moins utiliser un GPU AMD Radeon RX 470 ou une Nvidia GeForce GTX 970 et utiliser un processeur Ryzen 3 1200 ou Intel i5-4460. La configuration recommandée demande une carte graphique AMD Radeon RX 590 ou Nvidia GTX 1070, ainsi qu’un processeur Ryzen 1500 X ou un Intel i5-8400.

Combien d’espace de stockage avez-vous besoin pour installer Forza Horizon 5 ?

Avant même de pouvoir utiliser Forza Horizon 5, vous devrez l'installer. Pour ce faire, vous aurez besoin d'au moins 110 Go d'espace libre sur un disque dur ou, de préférence, sur un disque dur SSD. Forza Horizon 5 demande également un minimum de 8 Go de RAM, et il vous faudra 16 Go pour jouer confortablement. Il faudra également s’assurer d’utiliser Windows 10 avec la mise à jour de novembre 2019 (1909) ou une version ultérieure.

Enfin, la version PC de Forza Horizon 5 offrira une prise en charge intégrée des écrans ultra-larges 21:9. Le retour haptique sur la manette sans fil Xbox est également de la partie sur toutes les versions du jeu, y compris sur Steam. Il est aussi confirmé qu'il vous sera possible d’utiliser de nombreux volants Logitech, Thrustmaster et Fanatec. Vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous :

Logitech : Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo

Thrustmaster : Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC

Fanatec : V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device

Il ne reste plus que 40 jours avant la sortie de Forza Horizon 5 sur Xbox One, Xbox Series X/S et les PC Windows 10, le 9 novembre prochain. Ceux qui ont précommandé l'édition Premium auront accès au jeu quatre jours plus tôt, le 5 novembre. En attendant, vous pouvez aller redécouvrir 8 minutes de gameplay à couper le souffle.