Bonne nouvelle pour les utilisateurs, moins bonne pour les scalpers : les PS5 sont en moyenne 30 % moins chère qu’en 2020 sur les sites de revente. Pourtant, les stocks ne se sont pas renfloués de manière significative. Après 10 millions de vente, la console ne fait certainement plus l’objet du même niveau de demande qu’à sa sortie.

Si, comme beaucoup d’autres joueurs, vous n’êtes pas particulièrement fan des scalpers qui achètent en masse des consoles pour les revendre plus cher sur eBay, alors cette nouvelle devrait vous donner le sourire. En effet, ces businessmen 2.0 commencent, doucement mais sûrement, à voir leurs bénéfices chuter sur la PS5. Sur StockX, plateforme concurrente à eBay, le prix de revente est actuellement 30 % moins cher qu’à son niveau le plus haut, atteint lors du Cyber Weekend 2020. À l’époque, la console de Sony dépassait les 1000 dollars. Aujourd’hui, on la retrouve aux alentours de 715 dollars.

Ces chiffres concernent le modèle standard, mais se confirment pour la Digital Edition. Cette dernière s’affiche désormais 700 dollars, après un pic à également 1000 dollars en 2020. Entendons-nous bien : ces tarifs restent bien au-delà de ceux conseillés par Sony, à savoir 499 et 399 dollars. Malgré tout, cette baisse est le signe que les choses s’améliorent petit à petit. D’autant qu’elles semblent s’être accélérées dernièrement. Depuis juin, les prix ont baissé de 10 %.

Les scalpers vendent toujours autant de PS5 mais font moins de profits

Sur eBay, le constat est similaire. « Pour schématiser, début juillet, j’avais des enchères qui se terminaient facilement à environ 760 $ + 40 $ d’expédition. Maintenant, j’ai eu une enchère sans offre à 729 $ + 40 $ d’expédition et je viens d’en avoir une qui s’est terminée à 709 $ + 40 $ d’expédition », confie un revendeur. Il précise néanmoins que le volume de commandes n’a pas diminué. Seulement voilà, avec déjà plus de 10 millions de ventes, la PS5 n’est tout simplement plus autant recherchée qu’à ses débuts.

Pour rebooster les prix, les scalpers tente de surfer sur la vague d’inquiétude concernant la dernière version de la PS5, qui évacue supposément moins bien la chaleur (il s’avère en réalité que c’est totalement faux). Pour ce faire, ils ajoutent la mention « lancement » à leur annonce, signifiant ainsi qu’il s’agit bien du modèle sorti en 2020. Mais rien n’y fait, les prix continuent de baisser, et pas que pour la PS5. La Xbox Series X affiche elle aussi une baisse significative. Ce qui est certain, c’est que beaucoup ne vont pas les plaindre. En juin dernier, Sony lui-même avait fait part de son agacement envers les scalpers.

Source : Forbes