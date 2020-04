Xbox Series X : la console dévoilera ses premiers jeux le 7 mai 2020

Microsoft va dévoiler les premiers jeux de la Xbox Series X le 7 mai 2020 ! Microsoft vient d’officialiser la nouvelle sur Twitter. Ces titres next-gen seront présentés en détails durant un Inside Xbox diffusé en ligne.

Microsoft avait promis que les jeux next-gen seraient bientôt, et ce sera effectivement le cas ! Le constructeur vient d’annoncer sur Twitter que les premiers jeux Xbox Series X seront présentés en détails lors d’un Inside Xbox diffusé sur le net à 17h (heure française). Cette conférence sera centrée uniquement sur les productions des développeurs tiers comme Ubisoft Montréal.

Le studio a d’ailleurs confirmé que cet événement sera l’occasion de voir du gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla, le prochain opus de la saga d’Ubisoft. Le premier trailer d’Assassin’s Creed Valhalla a d’ailleurs été diffusé ce jeudi 30 avril et on vous invite à y jeter rapidement un coup d’œil ! « Nous serons heureux de dévoiler notre première bande-annonce de gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla lors de la présentation du First Look Xbox Series X Gameplay sur Inside Xbox. Restez à l’écoute », publie Ubisoft sur Twitter.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF — Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) April 30, 2020

Il faudra donc attendre l’été 2020 pour découvrir en détails les jeux signés Xbox Games Studios, comme Halo Infinite par exemple. « Nous sommes ravis de voir nos partenaires nous montrer la semaine prochaine un premier aperçu du gameplay de la Xbox Series X. Sachez également que les équipes du Xbox Game Studios travaillent d’arrache-pied sur une nouvelle conférence pour cet été. Plus de détails bientôt », a annoncé Aaron Greenberg, directeur général du marketing des jeux Xbox.

Pour rappel, le mois de mai pourrait également être marqué par la présentation de la Xbox Series S, qui répondait autrefois au nom de code « Xbox Lockart ». Cette déclinaison de la Xbox Series X s’annonce moins puissante mais plus accessible que sa grande soeur. Comme l’ont précisé nos confrères du site Windows Central, la Xbox Series S est d’ores et déjà en phase de test par des salariés confinés à domicile, et elle devrait se contenter de 4 téraflops, contre 12 pour la Xbox Series X. Et vous quel jeu attendait vous le plus durant cet Inside Xbox ? Dans tous les cas, rendez-vous le 7 mai à 17h !

Source : Twitter