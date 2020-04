Xbox Series S : la console abordable serait présentée en mai 2020

La Xbox Series S, la nouvelle console abordable de Microsoft, serait présentée dans le courant du mois de mai 2020. Finalement, la firme n’a donc pas abandonné son projet de console « low cost ». Déjà en cours de test, elle serait moins puissante que la Xbox Series X.

En plus de la Xbox Series X, Microsoft a l’intention de lancer une Xbox Series S. Moins puissante mais plus abordable, cette console « low cost » serait déjà en cours de test par des employés confinés à domicile, rapporte Windows Central. Cette Series S devrait se contenter de 4 Téraflops, contre 12 Téraflops pour la Series X. Elle proposerait néanmoins certaines nouveautés phares de la Xbox Series X, comme des temps de chargement réduits et le ray-tracing (mais limité par rapport à la Series X). Sans surprise, la console remplacerait la Xbox One X dans le catalogue de la marque.

Non, Microsoft n’a pas abandonné la Xbox « Lockhart »

Toujours selon les informations obtenues par Windows Central, Microsoft aurait décidé de présenter la Xbox Series S dans le courant du mois de mai 2020. Pour l’heure, on ignore sous quel format la firme de Redmond dévoilera la nouvelle console. Lors de ce même événement, Microsoft présentera un nouveau casque audio sans fil pour le gaming pour succéder au Xbox Stereo Headset. Enfin, la conférence du mois de mai sera aussi l’occasion de présenter plusieurs jeux vidéo Next Gen.

L’existence d’une seconde Xbox Series n’est pas vraiment une surprise. Il y a quelques mois, les rumeurs autour d’une Xbox « Lockhart » pour accompagner la version Scarlet, devenue la Series X, étaient nombreuses. D’après les informations en fuite à l’époque, cette Xbox ferait aussi l’impasse sur le lecteur Blu-ray et serait équipée d’un disque dur SSD. Côté prix, Microsoft opterait pour un tarif avoisinant les 300 dollars. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur la stratégie de Microsoft dans les commentaires ci-dessous.

Source : Windows Central