Xbox Series X : un hacker a volé le code source du GPU AMD et menace de le publier

La Xbox Series X est la victime collatérale d’un vol de données dont AMD a été victime. L’entreprise a confirmé qu’un pirate a réussi à mettre la main sur le code source de plusieurs de ses GPU, y compris les GPU Navi 10 et Navi 21 ainsi que celui de la Xbox Series X. Le hacker réclame une rançon de 100 millions de dollars.

AMD n’est pas que le challenger de Nvidia sur le marché des cartes graphiques pour PC. L’entreprise fournit le GPU des consoles de Sony et de Microsoft, y compris celui de la Xbox Series X et de la PS5. AMD vient de déclarer à travers un communiqué qu’un sous-ensemble de ses fichiers de test pour plusieurs GPU avait été piraté.

La firme est restée avare en détail mais le hacker derrière ce vol a confié au site TorrentFreak que les fichiers dérobés comprenaient le code source du GPU Navi 10 qui équipe les cartes graphiques de la série Radeon RX 5700. Sont également concernés : le GPU Navi 21 que l’on retrouvera au cœur des futures cartes graphiques RDNA 2 de la marque ou encore le GPU Arden de la Xbox Series X, la puce qui lui permet de délivrer une puissance brute de 12 TFLOPS.

Des données compromettantes pour la Xbox Series X ?

Dans son communiqué, AMD affirme avoir été contacté en décembre 2019 par « quelqu’un qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-ensemble de nos produits graphiques actuels et futurs ». Certaines de ces données ont été récemment publiées sur Github avant d’être supprimées suite à une plainte de la marque. Cette dernière se veut rassurante et minimise l’impact de cette fuite de données qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité de la Xbox Series X.

« Nous sommes conscients que l’auteur détient des fichiers supplémentaires qui n’ont pas été rendus publics et pensons que ces données volées ne compromettent pas la compétitivité ou la sécurité de nos produits graphiques », a déclaré la firme. La Xbox Series X dont la sortie pourrait être retardée à cause du coronavirus ne serait donc pas menacée selon AMD. Le hacker de son côté affirme avoir piraté les données en novembre dernier sur un serveur / ordinateur non protégé.

« Plus tard, j’ai découvert le contenu des fichiers. Ils n’étaient pas correctement protégés ou chiffrés, ce qui est triste », a ajouté l’auteur du vol. Selon lui, les données valent 100 millions de dollars. Il menace de les rendre publiques en cas de non-paiement de la rançon. Et selon toute vraisemblance, AMD ne compte pas céder au chantage.

Source : TorrentFreak