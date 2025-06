Jusqu’à 400 € de remise sur la TV Samsung The Frame de 2025, vite !

Samsung baisse le prix de la TV The Frame de 2025. En ce moment, vous pouvez profiter d’une réduction allant jusqu’à 400 € sur ce modèle qui a été lancé récemment.

Si vous envisagez de remplacer votre téléviseur, voici une belle occasion de tenter quelque chose de différent. La TV The Frame de 2025 fait l’objet d’une grosse réduction sur le site de Samsung. Ce modèle se démarque des autres téléviseurs par son concept artistique qui séduit de plus en plus d’utilisateurs.

La dernière version de la TV est disponible depuis mai 2025, à partir de 1095 € pour la version de 43 pouces. Les tailles de 50, 55 et de 65 pouces sont également disponibles.

Jusqu’à 400 de remise sur la TV Samsung The Frame de 2025

Alors qu’elle a été lancée le mois dernier, la TV The Frame 2025 fait déjà l’objet d’une réduction de plusieurs centaines d’euros grâce à une offre de remboursement allant jusqu’à 200 €. Et si vous achetez la version de 65 pouces, Samsung propose également 200 € de réduction au panier pour la reprise d’une ancienne TV.

Récapitulatif des offres :

43 pouces : ODR de 100 €, la TV passe de à 995 € au lieu de 1095 €

: ODR de 100 €, la TV passe de à 995 € au lieu de 1095 € 50 pouces : ODR de 200 €, la TV passe à 1091 € au lieu de 1291 €

: ODR de 200 €, la TV passe à 1091 € au lieu de 1291 € 55 pouces : ODR de 200 €, la TV passe à 1295 € au lieu de 1495 €

: ODR de 200 €, la TV passe à 1295 € au lieu de 1495 € 65 pouces: ODR de 200 € + 200 € de réduction immédiate pour la reprise d’un ancien téléviseur, la TV passe à 1595 € au lieu de 1995 €

Notez par ailleurs que l'accroche murale Slim Fit WMNB50EB/XC est offerte pour toutes les tailles de la TV The Frame 2025. Samsung vous offre également la livraison et l’installation jusqu’au 24 juin 2025.

TV The Frame 2025 : une meilleure expérience grâce à l’IA

La TV The Frame de 2025 intègre un tout nouveau processeur : NQ4 AI Gen2, plus rapide et plus puissant. Elle permet notamment au téléviseur de profiter de la technologie Samsung Vision AI qui englobe un ensemble de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Elle améliore notamment le traitement des images en détectant ce qui est affiché à l’écran et en ajustant les paramètres en conséquence afin d’optimiser l’expérience.

Vision AI nourrit également d’autres fonctionnalités telles que « Cliquer pour chercher » qui permet d’obtenir des informations contextuelles sur ce qui est affiché à l’écran ou encore Traduction Instantanée qui vous permet de traduire les sous-titres en temps réel.

L’AI intervient également au niveau du son. Grâce à la fonctionnalité Adaptive Sound Pro, la TV The Frame 2025 offre un son plus clair et plus équilibré.

Pour le reste, le téléviseur de Samsung reste sur un écran QLED 4K de bonne qualité, avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, même en 4K avec le port HDMI 2.1. La TV est également compatible avec l’ALLM et la VRR.

Enfin, pour ce qui fait la particularité de la TV Samsung The Frame, le mode Art est toujours au cœur de l’expérience. Grâce à lui, votre téléviseur se transforme en un tableau d’art, avec la possibilité de choisir une œuvre parmi des milliers disponibles.