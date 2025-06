Ninja Foodi Max 9,5L est de retour à prix sacrifié : double compartiment, double promotion et cadeaux offerts !

C’est le moment idéal pour vous équiper de cet appareil de cuisine devenu indispensable en seulement quelques mois. L’airfryer Ninja Foodi Max 9,5L bénéficie d’une double promotion qui fait chuter son prix de 90 euros au total. Et en plus, vous avez deux cadeaux offerts ! On vous explique tout.

Et si vous remplaciez votre four traditionnel et votre friteuse par un Airfryer ? Cet appareil ménager offre de nombreux avantages pour vous aider quotidiennement à la préparation de vos plats. Et si vous n’avez pas l’habitude de cuisiner ou bien même si vous n’aimez pas cuisiner, sa facilité d’utilisation et d’entretien va vous conquérir à coup sûr.

La cuisson au Airfryer permet de limiter au maximum les matières grasses pour une cuisine plus saine et tout aussi savoureuse. En plus, les temps de cuisson sont plus courts qu’au four pour ne pas perdre son temps en cuisine.

Mais alors, comment choisir son Airfryer ? Quand on cherche un Airfryer, on tombe sur une multitude de produits différents et il est difficile de faire son choix. Il est important de choisir une marque reconnue pour avoir un appareil durable et performant. La taille de la cuve est aussi importante pour pouvoir cuisiner des quantités suffisantes pour toute la famille. Et si vous voulez pouvoir lancer plusieurs préparations en même temps, les modèles à double compartiment sont aussi très utiles.

Bonne nouvelle, nous avons trouvé un modèle qui combine toutes les qualités et pour un prix sacrifié grâce à une double promotion en cours. Il s’agit du Airfryer Ninja Foodi MAX DualZone 9,5 L.

Le prix de vente conseillé pour le Airfryer Ninja Foodi MAX DualZone 9,5 L est de 239,99 €. Mais il s’affiche en ce moment à prix réduit sur le site officiel de la marque Ninja pour seulement 179,99 euros. Et ce n’est pas fini, car nous avons pour vous un code promo exclusif qui permet d’avoir 20% de réduction supplémentaire. En tapant le code PAAF20JUNE, vous pourrez donc vous offrir ce modèle pour la modique somme de 149,99 euros.

Vous pensez que c’est fini ? Et bien non ! Ninja vous offre en cadeau un tablier et des maniques en silicone. Enfin, la livraison rapide est offerte.

L’excellent airfryer Ninja Foodi Max 9,5L est à son prix le plus bas

Envie de régaler toute la famille sans passer des heures en cuisine ? Le Ninja Foodi MAX DualZone est le choix idéal. Avec ses deux tiroirs indépendants et sa généreuse capacité de 9,5 litres, ce Airfryer permet de tout cuisiner, du poulet rôti croustillant aux légumes parfaitement dorés…

Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez cuire deux plats différents en même temps, chacun avec son propre mode de cuisson et sa propre température. Et avec la fonction Sync, les deux cuissons se terminent pile au même moment pour que tout soit parfaitement chaud au moment de passer à table. Un poulet entier dans un tiroir, des frites dans l’autre ? Rien de plus simple. Et si vous cuisinez en petite quantité, un seul tiroir suffit.

On pense souvent aux frites quand on parle d’airfryer, mais ce modèle est bien plus qu’une simple friteuse sans huile. Le Ninja Foodi MAX offre 6 fonctions de cuisson pour varier les plaisirs :

Air Fry : pour des aliments croustillants sans huile

: pour des aliments croustillants sans huile Max Crisp : idéal pour les surgelés ultra croustillants

: idéal pour les surgelés ultra croustillants Rôtir : parfait pour les viandes et légumes

: parfait pour les viandes et légumes Four : pour les gratins, quiches ou pâtisseries

: pour les gratins, quiches ou pâtisseries Réchauffer : redonne du croquant à vos restes

: redonne du croquant à vos restes Déshydrater : fruits secs, chips maison, snacks sains…

En plus, la température et la durée sont réglables à votre convenance. Vous gardez ainsi le contrôle total sur la cuisson. Design robuste, interface intuitive, nettoyage facile… Ce Ninja Foodi MAX DualZone n’a pas volé sa réputation. Il remplace plusieurs appareils à lui tout seul et vous fera gagner du temps, de l’énergie et de la place.