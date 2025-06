Faire réparer la Switch 2 hors garantie menace de vous coûter très cher

Les réparations de la Nintendo Switch 2 risquent bel et bien d'être frappées par une forte inflation par rapport à la génération précédente. Les tarifs des réparations hors garantie américains sont désormais connus, faisant craindre des prix similaires pour la France.

Bien sûr, ce n'est pas encore tout à fait le moment de penser à réparer sa Nintendo Switch 2 alors que la console vient à peine de sortir. Mais se pencher en avance sur le tarif des réparations hors garantie peut vous donner du grain à moudre, surtout sur la question de préserver autant que possible la console et ses accessoires de tout ce qui pourrait l'abîmer. Et vous conduire à débourser des sommes significatives s'ajoutant à votre investissement initial.

Au moment où nous écrivons ces lignes, ni notre contact chez Nintendo, ni le service après vente officiel, ne donnent d'indications chiffrées sur cette question. Toutefois on voit déjà les tarifs apparaître sur le site officiel américain. Et ils donnent de quoi réellement soigner sa console et ses accessoires, si l'on ne souhaite pas se ruiner. Les tarifs en question dépendent du type de dommage à réparer.

Nintendo a des chances d'opter aussi pour des tarifs en hausse en Europe

On commence donc par le plus sérieux pour l'appareil, débouchant sytématiquement sur un échange : le dommage liquide. La firme demande ainsi désormais 179 $ pour échanger la console contre une neuve. Ce qui est 40 $ de plus que pour la Switch OLED, entre autres. Le même type de problème sur les accessoires est aussi facturé au prix fort. Comptez 66$ pour le Dock, 30$ pour la Camera, et 18$ pour l'adaptateur secteur comme la manette Pro Controller.

Impossible de savoir à ce stade si la même hausse sera observée en France. Surtout que l'explication elle-même de cette hausse peut provenir de plusieurs facteurs se posant assez différemment des deux côtés de l'Atlantique. On pense notamment aux droits de douane américains qui renchérissent significativement le prix des pièces détachées.

Mais là où on peut un peu plus s'inquiéter, c'est sur le versant des coûts globaux en hausse pour Nintendo sur cette génération. Le lancement de la Nintendo Switch 2 pousse le constructeur à vendre l'appareil largement à pertes. Ce qui donne au tarif de 179$ pour remplacer complètement l'unité l'air de constituer un poids économique potentiel déjà assez exorbitant pour l'entreprise.