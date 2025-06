La tablette Xiaomi Pad 7 Pro est à prix cassé grâce à ce bon plan, vite !

Une tablette Xiaomi sortie en 2025 est disponible à prix cassé chez Leclerc. Pendant quelques heures seulement, l'enseigne française de la grande distribution propose près de 180 euros de réduction sur l'achat de la Xiaomi Pad 7 Pro.

Après le smartphone Redmi Note 14 5G, c'est au tour d'un autre produit high-tech de la même marque Xiaomi de faire l'objet d'une superbe offre sur le site Leclerc. Jusqu'à ce samedi 7 juin 2025 inclus, la tablette Xiaomi Pad 7 Pro proposée dans un coloris gris est à 349,14 euros au lieu de 529 euros, ce qui fait une remise immédiate de près de 180 euros (soit 34 %) de la part du site e-commerce français. Pour information, la réduction est réservée aux porteurs de la carte de fidélité Leclerc.

À propos de ses principales caractéristiques, la Xiaomi Pad 7 Pro est dotée d'un écran Crystal-Clear 3,2 K de 11 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une densité de 345 ppp et une luminosité de 800 nits. La tablette tactile associée au bon plan Leclerc embarque une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 8850 mAh avec la charge à 67W, le processeur Snapdragon 8s Gen 3 et le système HyperOS 2.0 basé sur Android 15.

Du côté de la connectivité, on peut essentiellement trouver un port USB Type-C, la norme Wi-Fi 7 et la technologie sans fil Bluetooth 5.4. Pour terminer, quatre haut-parleurs stéréo, une webcam frontale de 32 MP et une webcam arrière de 50 MP sont enfin de la partie.