Le Fairphone 6 fuite sur le web, voici à quoi il faut attendre de ce futur smartphone écoresponsable

Fairphone, l’entreprise néerlandaise qui développe la gamme de smartphones éponymes, pourrait lancer un nouveau produit dans les prochaines semaines. Plusieurs fuites dévoilent d’ores et déjà une date de sortie, un prix et même les prémices d’une fiche technique. Voici tout ce que l’on sait.

En 2023, après deux ans de développement, sortait le Fairphone 5. Ce smartphone conservait la philosophie de son prédécesseur. Le design est modulaire afin de favoriser sa réparabilité. En effet, la coque est facile à ouvrir. Les différentes cartes filles sont fixées avec de simples vis. La batterie s’enlève facilement. Même l’écran et quelques ports peuvent être échangés.

Cette conception s’accompagne bien évidemment d’une mise à disposition des pièces détachées sur une boutique en ligne. Et, parce que la maintenance d’un smartphone n’est pas uniquement matérielle, les mises à jour d’Android étaient garanties pour 8 ans au lancement du Fairphone 5, contre 7 ans pour les versions précédentes. Le but de la marque, née aux Pays-Bas, est de créer un produit technologique un peu plus « éco-responsable » : moins de déchets technologiques, une durabilité plus grande, moins de fabrication en usine, etc.

Le Fairphone 6 arrivera fin juin 2025 à un prix bien plus abordable

Deux ans ont passé depuis la sortie du Fairphone 5. Et de nombreuses fuites affirment que tout est presque près pour un renouvellement. Des rumeurs en provenance de nos confrères néerlandais Nieuwemobiel et de Roland Quandt, journaliste / leaker chez Winfuture. Le nouveau modèle s’appellerait Fairphone 6, tout simplement. Plusieurs informations complémentaires ont été dévoilées. D’abord la date de sortie : le téléphone devrait être officialisé le 25 juin 2025. Soit dans moins de trois semaines.

Ensuite, le prix. Le Fairphone 6 serait positionné à 550 euros, à un centime près. C’est le prix d’un smartphone milieu de gamme très correct. Et c'est un montant beaucoup moins élevé que celui du Fairphone 4 (vendu à son lancement 700 euros). La configuration (ou l’une des versions) proposée serait équipée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Fairphone 5 était pourvu de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il pourrait n’y avoir qu’une configuration cette année. Trois coloris seraient proposés : noir, blanc et vert. D’autres couleurs pourraient également voir le jour. Vous pouvez découvrir son visage ci-dessous :

Côté photo, un duo équivalent de capteurs est attendu : capteur principal touche-à-tout et capteur ultra grand-angle pour les panoramas et les macros. Le design restera modulaire et de nombreux éléments du smartphone pourront être remplacés : capteurs photo avant et arrière, connecteurs, écran, haut-parleur, batterie, etc. La RAM, le stockage et le processeur restent des éléments impossibles à changer. Il reste encore de nombreux éléments à découvrir dans ce futur Fairphone 6. Rendez-vous le 25 juin prochain, à en croire les fuites, pour tout savoir sur lui.

Source : Winfuture