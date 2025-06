La manière d’envoyer des photos par Google Messages va radicalement changer

Google Messages est en train de modifier la manière dont vous envoyez des photos et vidéos, il va falloir s'habituer à une interface totalement repensée.

Depuis plusieurs mois, Google Messages teste une toute nouvelle interface pour la galerie permettant d'envoyer des photos et vidéos à un contact. Celle-ci commence désormais à être déployée auprès de tous les utilisateurs, et elle risque de chambouler votre expérience avec l'application.

Jusqu'ici, quand vous appuyez sur l'icône de média dans une discussion (à côté de l'icône des emojis), l'écran se divise en deux. La partie supérieure affiche le chat et la partie inférieure la galerie, avec les dernières photos et vidéos capturées, ainsi que l'appareil photo pour enregistrer en direct (qui peut être étendu en plein écran si besoin) et un bouton pour accéder aux dossiers de son smartphone. Oubliez tout ça, c'est sur le point de changer.

Google Messages s'inspire de la concurrence

La modification la plus importante est la place accordée à l'appareil photo en direct. Comme pour certaines autres applications de messagerie ou réseaux sociaux, celui-ci occupe à présent une large place de l'affichage, dans la partie supérieure. L'utilisateur n'a plus du tout de visuel sur les messages déjà échangés lorsqu'il veut partager une photo ou une vidéo. En bas, une grille affiche vos 3 à 6 médias les plus récents. Un volet déroulable permet de retirer l'appareil photo en direct de l'écran pour que tout l'espace soit occupé par les photos et vidéos disponibles en local sur son appareil. Le bouton Dossiers est quant à lui déplacé tout en bas.

Comme sur WhatsApp, il est possible d'ajouter une légende à une photo ou vidéo, précise 9To5Google. Une icône HD ou HD+ indique la qualité d'image, qui peut être modifiée dans les paramètres. Le HD permet des envois plus rapides et consommant moins de données, le HD+ correspond à la qualité d'origine.

La nouvelle UI commence à être disponible à tous sur la version stable de l'app, mais le déploiement semble être progressif : nous n'y avons nous-mêmes pas encore accès. Patience donc si vous êtes toujours sous l'ancienne interface.