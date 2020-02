Radeon RX 5950XT (Navi) : la prochaine carte graphique AMD aurait 24 Go de RAM HBM2e !

Une partie d’une fiche technique attribuée à une future carte graphique Radeon RX 5950XT (Navi) vient de fuiter. On découvre, entre autres, que la carte graphique aurait jusqu’à 24 Go de RAM HBM2e ultra-rapide, le tout avec une bande passante jusqu’à 2 To/s. Mais aussi quelques autres données techniques de son GPU.

La scène hardware en est toute émoustillée : une fuite suggère que la prochaine carte graphique AMD sera un véritable monstre. La capture, reproduite à partir d’un document interne de chez SK Hynix décrit un mystérieux GPU portant le numéro de série D32310/15 – or à en croire nos confrères de WCCFTech cela recoupe deux infos. La première, c’est que l’on s’attend de manière imminente à ce qu’AMD dévoile une architecture RDNA de prochaine génération, et des produits qui l’utilisent.

La seconde, c’est que comme le souligne WCCFTech la référence D32310/15 est apparue dans un document de certification RRA déposé par AMD cette semaine. Du coup cela nous incite à nous pencher sur les quelques données dévoilées dans la capture en fin d’article. Et à en croire ces chiffres c’est du très très lourd. Pour le seul GPU on a 5120 unités de Shading empaquetées dans 80 Compute Units. Mais aussi 320 unités de texture (TMU) et 96 unités de rendu (ROP). Le tout avec pas moins de 12 Mo de cache L2.

Un type de mémoire particulièrement rapide et donc cher. Tout cela en plus de la présence de 24 Go de RAM HBM2e et d’une bande passante de 2 To/s ! Si cela se confirme, cela veut dire que cette carte sera tout en haut du panier, loin devant les monstrueuses Titan RTX de Nvidia par exemple. A en croire le site Cowcotland cette mystérieuse carte serait en fait la future Radeon RX 5950XT – une carte que l’on anticipe comme très musclée et qui porte déjà le surnom de Big Navi. On en saura peut-être davantage le 5 mars 2020, date à laquelle AMD tiendra son Financial Analyst Day, journée d’annonces et de conférences autour des résultats et perspectives économiques du fondeur.

Source : Cowcotland