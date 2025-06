Google Messages fait enfin quelque chose contre les tornades de notifications qui ne vous laissent aucun répit

Google Message prépare une nouveauté qui devrait plaire à beaucoup d'utilisateurs de smartphones Android. Il s'agit de lutter contre les notifications en rafale venant de certaines discussions. En particulier les conversations de groupe qui peuvent parfois devenir très animées.

La plupart du temps, recevoir les notifications de Google Messages est plutôt utile. Mais il y a aussi ces fois où des conversations un peu trop animées débouchent sur un smartphone qui n'arrête pas de vibrer toutes les secondes. Ces notifications en rafale sont à l'évidence moins utiles la plupart du temps.

Ce qui n'empêche pas ces salves de déclencher à chaque alerte un réflexe quasi pavlovien : vous consultez l'écran de l'appareil “au cas où”. Ce qui ne manque pas d'interrompre d'autres tâches, bien souvent plus importantes que ce dont il est question dans ce dialogue dont vous êtes le spectateur – sans toujours le vouloir.

On a hâte que cette nouveauté arrive dans Google Messages

Si vous en avez par dessus la casquette, vous n'êtes pas seul. Et Google l'a bien compris. Dans la dernière bêta de Google Messages, un nouveau bouton “snooze” vient ainsi d'apparaître. De quoi vous permettre de mettre une discussion en sourdine, pour une durée de 1h, 8h ou 24h. En plus du bouton, un appui long sur n'importe quelle conversation permet également d'utiliser cette nouveauté.

Une fois la fonction snooze active, il est possible de facilement revenir en arrière, avec une pression sur bouton qui s'affiche sur la conversation. Il vous faudra alors lire vous-même ce que vous avez raté – si cela en vaut la peine. Si quelqu'un a quelque chose de particulièrement important à dire qui requiert votre attention, Google Messages prépare aussi l'arrivée de mentions.

De quoi interpeler n'importe qui dans la conversation simplement en tapant @ suivi de son nom. Ces nouveautés, repérées par Android Police, ne sont pour l'instant actives que chez certains testeurs de la version bêta de Google Messages version messages.android_20250602_05_RC00. Il semble que l'activation de cette nouveautés dépend donc des serveurs de la firme.

En outre, un nouvel explorateur de photos et de vidéos est aussi en train d'être testé, avec notamment un nouvel aperçu miniature de la caméra permettant une prise d'image plus rapide. Ainsi qu'une option pour partager des contenus en qualité “HD+” plus proche de l'original.