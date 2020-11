Xbox Series X et S : la Fnac ne propose plus le Xbox All Access

Mauvaise nouvelle pour les futurs acheteurs de Xbox Series X et Series S. Finalement, La Fnac ne va pas proposer le Xbox All Access au lancement des consoles de Microsoft le 10 novembre 2020. Pour rappel, cette formule permet d'acheter sa console en plusieurs fois sur deux ans.

Comme vous le savez peut-être, les consoles de nouvelle génération doivent arriver en novembre 2020. Microsoft ouvrira le bal avec la Xbox Series X et la Xbox Series S dès le 10 novembre 2020. Ce sera ensuite au tour de Sony d'entrer dans la danse, avec le lancement de la PS5 et de la PS5 Digital Edition.

Seulement, l'arrivée des consoles nouvelle génération va être entachée par le nouveau confinement instauré par le gouvernement français depuis ce vendredi 30 octobre. Surpris par cette annonce, Amazon, Fnac-Darty ou Micromania ont dû revoir rapidement leur organisation concernant les précommandes des Xbox Series X.

Après les précommandes, quelle est la situation pour le Xbox All Access ?

Micromania a mis en place un système de retrait sans contact en magasin, tandis que les magasins Fnac-Darty resteront ouverts durant la durée du confinement. Outre les précommandes, de nombreux joueurs espéraient également profiter du Xbox All Access pour acheter leur Xbox Series X et leur Xbox Series S.

Pour rappel, le Xbox All Access est une formule qui prend la forme d'un crédit et qui permet de payer sa console sur 24 mois. Cette offre comprend votre console, ainsi qu'un abonnement deux ans au Xbox Ultimate Game Pass. Voici les offres proposées par Microsoft :

La Xbox Series X à 32,99 € / mois pendant 24 mois . Un accès au Xbox Game Pass Ultimate durant 2 ans est offert

. Un accès au Xbox Game Pass Ultimate durant 2 ans est offert La Xbox Series S à 24,99 € / mois pendant 24 mois . Là encore, un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est inclus pendant la même période

. Là encore, un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est inclus pendant la même période La Xbox One S à 21,99 € / mois pendant 24 mois. De nouveau, un accès au Xbox Game Pass Ultimate est offert pendant 2 ans

La Fnac et Micromania avaient d'ores et déjà confirmés qu'ils allaient proposer le Xbox All Access à leurs clients. Seulement, le confinement vient un peu bousculer les choses. Finalement, la Fnac vient d'annoncer qu'elle ne proposera pas le Xbox All Access en “raison des circonstances exceptionnelles”.

GAMING 🎮 | Au vu des circonstances exceptionnelles, nous serons dans l’incapacité de proposer le Xbox All Acces dès le 10 novembre. Nous vous tiendrons informés. pic.twitter.com/9AAhB9JCb1 — Fnac (@Fnac) November 4, 2020

Quant à Micromania, l'enseigne a annoncé avoir trouvé un accord avec Microsoft ce 2 novembre 2020 pour souscrire au Xbox All Access depuis son site officiel. La chaîne de magasins spécialisés vient de confirmer sur Facebook que le Xbox All Access sera disponible en ligne pour les clients qui ont déjà versé un acompte de 50€ pour leur console.

Pour l'heure, les joueurs qui n'ont ni réservé ni précommandé leur Xbox Series X ou Series S ne pourront pas souscrire au Xbox All Access. “Nous nous efforcerons par la suite de vous proposer régulièrement des consoles en stock dans le cadre de cette offre”, assure Micromania.

