Reconfinement : Fnac-Darty garde l’ensemble de ses magasins ouverts

Le groupe Fnac-Darty a obtenu une dérogation pour maintenir ses magasins ouverts. En temps que revendeur de matériel informatique, les enseignes du groupe peuvent subvenir aux besoins matériels des télétravailleurs.*

Depuis cette vendredi 30 octobre 2020 à minuit, la France est sous le coup d'un nouveau confinement. Les Français vont devoir à nouveau justifier leur déplacement via une attestation dérogatoire. Selon les instructions de l'État, tous les commerces “non essentiels” doivent fermer leur porte, pour l'instant jusqu'au 1er décembre. Date supposée de la levée du confinement. Cette nouvelle mesure a contraint de nombreux revendeurs à changer leur organisation.

Amazon, Fnac-Darty ou encore Micromania ont précisé leur fonctionnement pour les précommandes de la PS5 et de la Xbox Series X par exemple. Les magasins Fnac-Darty ont par exemple confirmé qu'ils restaient ouverts pendant le confinement pour que les clients puissent récupérer leur console next-gen.

Étant une enseigne multi-spécialiste, le groupe a obtenu une dérogation pour maintenir ses boutiques ouvertes dans le respect des règles sanitaires, ce afin de soutenir le recours au télétravail. “En tant qu'enseigne multi-spécialiste, nous serons en mesure d'ouvrir nos magasins pour notamment répondre aux demandes importantes en équipement informatique/multimédia pour le télétravail, ainsi qu'à la réparation de produits électriques et électroniques”, a précisé la Fnac dans un communiqué officiel.

Une dérogation qui passe mal auprès des libraires

Cependant, cette dérogation passe mal auprès de certains professionnels, et notamment les libraires. À l'inverse de la Fnac, toutes les librairies françaises doivent baisser le rideau pendant le confinement. Problème, la Fnac vend également des livres, des jeux de société et bien d'autres produits.

Pour les libraires, il s'agit tout simplement d'une concurrence déloyale, surtout en cette période où vont être décernés certains prix littéraires comme le Prix Goncourt. En soutien aux libraires, l'Académie Goncourt a fait savoir qu'elle allait reporter la remise de la récompense, jusqu'à la réouverture des librairies.

Interrogé à ce sujet ce vendredi matin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a voulu rassurer la profession : “Dès que ce sera possible (ndrl : la réouverture des librairies), et je souhaite que ce soit le plus tôt possible, nous verrons s'il est possible d'adapter le dispositif”. Il poursuit : “Dans quinze jours, nous regardons où nous en sommes pour tous les commerces, pas uniquement les libraires”.

