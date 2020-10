Xbox Series S : les chargements seront plus rapides que sur Xbox Series X, d’après Phil Spencer

La Xbox Series S plus rapide dans certains domaines que la Xbox Series X ? Ce sera en effet le cas. Selon de récentes déclarations de Phil Spencer, grand patron de la division Xbox, les temps de chargement de certains jeux seront plus rapides sur Series S.

Il reste maintenant moins d'un mois à attendre avant de pouvoir poser nos mains sur la Xbox Series X et la Xbox Series S. Les deux consoles next-gen de Microsoft sont attendues pour le 10 novembre 2020 en France. Les fans de Sony devront eux patienter jusqu'au 19 novembre pour enfin déballer leur PS5 et leur PS5 Digital Edition.

Comme vous le savez peut-être, la Xbox Series S compte s'imposer comme une entrée plus accessible vers la next-gen. Moins puissante (4 Tflops contre 12,5 Tflops), limitée à du Full HD ou du 1140p maximum, dénuée de lecteur CD, la console sera proposée au prix particulièrement attractif de 299 €. Une stratégie qui s'avérera payante selon Phil Spencer qui est persuadé que la Xbox Series S se vendra mieux que la Series X.

Des textures moins lourdes pour des temps de chargement réduits

Or, lors d'une récente interview pour le site Kotaku, le patron de la division Xbox a révélé quelques détails techniques concernant la petite sœur de la Xbox Series X. D'après ses dires, les temps de chargement de certains jeux sur Series S seront bien plus rapides que sur Series X. Il s'est dit ““étonné des performances globales de la machine”.

Malgré tout, la révélation de Phil Spencer n'a rien de surprenant. Se limitant à un rendu en Full HD ou 1440p maximum, la Xbox Series S doit charger des textures moins lourdes, contrairement à la Series X (parée pour la 4K). De fait, il est logique que les temps de chargement soient plus courts sur Series S.

Pour rappel, les acheteurs intéressés par la Xbox Series S pourront acquérir la console via le Xbox All Access. Ce programme mis en place par Microsoft permet de payer sa console en 24 mois. Moyennant une mensualité de 24,99 € par mois et 32,99 € pour une Xbox Series X, cette formule comprend la console et un abonnement de deux ans au Xbox Game Pass Ultimate. Une solution de paiement attractive pour tous ceux qui souhaitent goûter à la next-gen sans se ruiner.

Source : DualShockers