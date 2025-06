Instagram, YouTube… Ces applis pompent la batterie de votre smartphone sans arrêt, mais il y a une solution

Instagram, YouTube, TikTok… Ces applis pompent la batterie de votre smartphone sans arrêt… Même quand vous ne les utilisez pas. On vous explique pourquoi et comment s'en prémunir.

L'autonomie de nos smartphones sont encore aujourd'hui un problème pour de nombreux utilisateurs. Certes, les constructeurs ont d'énormes progrès en la matière, mais ces efforts sont contrebalancés par des applis toujours plus gourmandes en énergie. On pense notamment aux réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, ou aux applis vidéo et de streaming comme Netflix et YouTube.

Il y a bien des fonctionnalités pour préserver l'autonomie de son appareil, comme l'Economiseur de batterie, la recharge adaptative ou encore la désactivation du mode Always On. Mais ces options n'auront aucun effet sur un aspect bien précis.

Le cloud, l'ennemi n°1 de votre batterie

Comme l'explique dans les colonnes de Zdnet Thomas Davy, PDG et cofondateur d'une société spécialisée dans le cloud, il y a une fonctionnalité présente dans de nombreuses applis que l'on a tendance à négliger : l'exportation de données vers le cloud.

En effet, ces applis ont la fâcheuse tendance de collecter continuellement des données en arrière-plan, comme votre localisation par exemple. Ces informations sont notamment utilisées pour affiner votre profil publicitaire et vous cibler avec des annonces plus pertinentes. Là où le bât blesse, c'est que cela nécessite une connexion constante aux serveurs, ce qui épuise votre batterie d'une manière insoupçonnée. “Ces applications, apparemment innocentes, alimentent souvent d'énormes serveurs à des kilomètres de distance, traitant des données que personne n'a demandées”, assure Thomas Davy.

Quelles sont les applications concernées ?

Pour faire simple et sans donner une liste exhaustive, sachez que les réseaux sociaux font évidemment partie de ces applis. En envoyant sans arrêt des données vers le cloud, X, Instagram, TikTok et consorts pompent continuellement votre batterie… Tout en représentant une quantité astronomique d'énergie consommée par les data centers.

Les plateformes de streaming/vidéo sont également problématiques, notamment celles qui incluent un système d'aperçu/lecture automatique. “Lorsque Netflix ou YouTube lancent automatiquement des extraits, ils déclenchent des transferts de données continus entre votre téléphone et les serveurs. Cela consomme de l'électricité à trois endroits : les centres de données, les système réseau et votre appareil”, explique l'expert.

Il faut aussi évoquer le cas des applis qui ont besoin de votre localisation pour fonctionner. On pense donc aux applis GPS et de cartographie comme Google Maps ou Waze, mais aussi aux applis météo. “Ces applis de cartographie qui suivent constamment vos déplacements ne consomment pas seulement de la batterie. Elles déclenchent constamment des opérations de traitement sur le cloud énergivores”, précise-t-il.

Fort heureusement, il est tout à fait possible de limiter la consommation en énergie de ces applis. Pour ce faire, direction les Paramètres de votre smartphone :

Dans les Paramètres , cherchez l'onglet Applications

, cherchez l'onglet Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur l'option Utilisation de la batterie par les applis

Appliquez le filtre Toutes les applis pour afficher la liste complète des applis installées sur votre appareil

pour afficher la liste complète des applis installées sur votre appareil Appuyez sur chaque appli (ou certaines d'entre elles), puis décochez l'option Autoriser l'utilisation en arrière-plan

Certes, l'opération peut paraître fastidieuse, mais on vous conseille donc de cibler en priorité les réseaux sociaux, les applis GPS/météo et les plateformes de streaming/vidéo. D'ailleurs, elles figurent généralement dans le Top des applis les plus énergivores. Pour s'en convaincre, rien de plus simple :

Dans les Paramètres, cherchez l'onglet Batterie

Appuyez maintenant sur Utilisation de la batterie

Ici, vous pouvez constater en direct quelles sont les applications qui ont le plus consommé de batterie sur la dernière charge

Dans notre cas, Instagram et YouTube étaient en pôle position.

Opter pour une version Web ou “Lite”

Une autre option viable consiste à opter pour la version Navigateur ou “Lite” des applis les plus dépensières en énergie. Tout d'abord, les versions Web ont l'avantage de consommer moins de ressources sur votre appareil, mais surtout, elles ne fonctionnent pas en arrière-plan une fois le navigateur fermé.

Quid des versions “Lite” ? Depuis plusieurs années maintenant, les géants du web propose en grande majorité une version allégée de leurs services/applis phares. C'est le cas par exemple de Facebook Lite, Instagram Lite ou encore TikTok Lite pour ne citer qu'elles.

Pensées pour fonctionner sans accroc sur les smartphones d'entrée de gamme, pour des forfaits limités et avec des réseaux instables, elles affichent une consommation de données réduite. En outre, certaines fonctionnalités gourmandes en énergie comme la lecture automatique des vidéos ou la synchronisation constante en arrière-plan sont désactivées par défaut.

Réduire la qualité d'image sur les applis de streaming

Une autre astuce pour préserver l'autonomie de votre appareil consiste à réduire la qualité d'image sur les applis de streaming/vidéo comme YouTube et Netflix. Pour cause, il ne sert à rien de vouloir absolument de la 4K, surtout si la définition de votre dalle est limitée à du 1080p ou du 1440p. Et même si votre écran est capable d'afficher du contenu en Ultra HD, sachez que la consommation d'énergie sera multipliée par 4 par rapport à du Full HD… Et ce sur l'ensemble du système numérique (sur votre appareil, dans les data centers et les infrastructures réseaux de votre FAI).

Un point sur les applis de vos objets connectés

Concluons cet article avec un focus sur les applis compagnons de vos objets connectés. Il s'avère en effet que certaines d'entre elles exécutent en continu des processus d'arrière-plan pour maintenir la connexion avec vos appareils. Comme vous pouvez l'imaginer, ces procédés consomment énormément d'énergie sur votre smartphone. Pour contrecarrer ces effets, privilégiez dans la mesure du possible des applis qui utilisent des notifications push pour vous prévenir du moindre changement plutôt que celles qui appliquent une vérification constante.