Android se décide enfin à rattraper Samsung et Apple sur cette fonction ultra pratique

Google pourrait bientôt étendre le principe du streaming à vos applications. Une nouvelle fonction repérée dans les services Google Play laisse penser à une évolution majeure.

Le casting fait aujourd’hui partie du quotidien numérique. Regarder un film, partager son écran ou diffuser des photos vers une télévision n’a jamais été aussi simple. Sur Android, un Galaxy S25 peut par exemple envoyer en un clic une vidéo vers une TV compatible grâce à Google Cast ou Smart View. Côté Apple, un iPhone 16e par exemple, permet diffuser du contenu via AirPlay directement dans certaines chambres d’hôtel, en scannant simplement un QR code. Ces usages montrent à quel point la diffusion sans fil est devenue essentielle sur les smartphones récents.

Mais Google pourrait aller encore plus loin. Selon des éléments découverts dans une version bêta de Google Play Services, une nouvelle fonctionnalité en préparation porterait le nom de « App Cast ». Elle permettrait de diffuser non plus seulement des contenus, mais directement des applications installées sur un appareil Android vers un autre. Cette nouveauté semble encore en phase de test, mais les premiers indices suggèrent des possibilités inédites pour utiliser ses apps de manière plus souple.

App Cast pourrait permettre de lancer des applications Android à distance sans les installer

C’est le site Android Authority qui a repéré cette fonctionnalité dans le code de la version 25.24.31 de Google Play Services. Selon leurs observations, App Cast pourrait permettre à un utilisateur de choisir un appareil Android dans une liste, puis de sélectionner une application installée à projeter sur ce second appareil. Aucun détail technique ne précise encore comment cela fonctionnerait exactement, ni si l’appli serait exécutée en local ou en miroir à distance.

L’idée rappelle en partie les « Instant Apps » lancées il y a presque dix ans, qui permettaient de tester une app sans la télécharger. Cette technologie sera bientôt abandonnée, mais App Cast pourrait en reprendre certains principes. Dans un monde où les connexions sont plus rapides et les appareils de plus en plus interconnectés, Google pourrait proposer un outil pratique pour basculer facilement entre plusieurs écrans, sans réinstallation d’apps ni synchronisation complexe. Pour l’instant, la fonction n’est pas accessible au public et l'entreprise ne l’a pas encore officialisée.