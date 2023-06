La Xbox Series S a droit à une nouvelle version plus chère avec 1 To de stockage

Une nouvelle console Xbox Series S a été dévoilée lors du Xbox Showcase. Le nouveau système est presque identique à la Xbox Series S originale, à deux différences près.

Microsoft va doubler la capacité de stockage de la console Series S. La nouvelle version présentée à l’occasion du Xbox Showcase hier soir sera disponible en couleur “carbon black” et comprendra une manette de jeu noire.

En lançant ce produit, Microsoft proposera une console moins chère avec la même capacité de 1 To que le modèle haut de gamme Series X. Selon la société, la nouvelle Series S 1 To ne coûtera que 50 euros de plus que la Series S originale avec 512 Go de stockage. Elle est donc déjà disponible en précommande à 349,99 euros sur le site officiel de Microsoft.

La Xbox Series S se décline désormais en version noire

Microsoft a déclaré avoir entendu les commentaires sur la taille actuelle de la mémoire SSD de la Xbox Series S, 512 Go, qui se remplit rapidement. Des cartes mémoire SSD supplémentaires sont disponibles, bien sûr, mais elles ne sont pas bon marché.

Il devenait donc essentiel pour l’entreprise de dévoiler une nouvelle version de sa console avec plus de stockage. Comme auparavant, la console prendra toujours en charge le stockage externe, mais les consoles Xbox modernes nécessitent des périphériques externes propriétaires qui coûtent assez cher.

La console est également livrée avec la même puissance que la Xbox Series S originale. Pour rappel, il s'agit d'une machine qui vise la 1440p au lieu de la 4K. Elle offre toutefois jusqu'à 120 images par seconde sur certains jeux et le HDR pour les écrans et les téléviseurs qui le prennent en charge.

Bien entendu, si vous n'êtes pas prêt à payer 350 euros pour le nouveau modèle, Microsoft proposera toujours le modèle 512 Go au prix de 300 euros. D’ailleurs, bien que les précommandes pour la nouvelle version aient déjà débutées, la Xbox Series S en noir ne sera pas disponible avant le 1er septembre prochain. Il faudra donc se montrer patient si vous décidez de passer commande dès aujourd’hui.